Manresa reivindica el seu potencial creatiu en una nova edició dels Notworking

Manresa es convertirà aquest divendres 27 de març en punt de trobada del sector creatiu amb la celebració d'una nova edició dels Premis Notworking, una iniciativa que reconeix la creativitat i la professionalitat en àmbits com la comunicació, la publicitat i les indústries culturals. La gala tindrà lloc al Teatre Conservatori de Manresa i reunirà professionals, empreses i públic interessat en un esdeveniment que vol consolidar-se com a referent a la Catalunya central.
Organitzats amb la col·laboració de ProManresa de l'Ajuntament de Manresa i el suport de la Diputació de Barcelona, els premis tenen com a objectiu reconèixer projectes que connecten marques i persones, alhora que esdevenen un espai per descobrir nous talents i posar en relleu la feina ben feta dins del sector.
Deu categories per premiar la creativitat
En aquesta edició, els Premis Notworking lliuraran guardons en deu categories diferents que abracen un ampli ventall de disciplines creatives. Entre aquestes, hi ha el brànding, les campanyes publicitàries, els esdeveniments, l'estratègia de comunicació, la creació de continguts, el vídeo, la fotografia, la il·lustració, els pòdcasts i les propostes acadèmiques.
La convocatòria d'enguany ha superat el centenar de candidatures, una xifra que evidencia el creixement i la consolidació del certamen. Un jurat professional format per especialistes de diferents àmbits ja ha seleccionat quatre projectes finalistes per categoria, i els guanyadors es donaran a conèixer durant la gala.
Un ecosistema creatiu en expansió
Els Premis Notworking s'emmarquen en un context de creixement del sector creatiu a Catalunya. Segons dades d'ACCIÓ, el sector audiovisual català compta amb més de 4.400 empreses i prop de 45.000 professionals, mentre que la publicitat i la comunicació ocupen més de 27.000 persones, segons l'Idescat. En conjunt, les indústries culturals i creatives donen feina a unes 88.000 persones.
En aquest escenari, iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar el paper de la Catalunya Central com a pol de producció cultural i creativa, generant un espai de connexió entre professionals, empreses i ciutadania. La voluntat és consolidar una cita anual que impulsi el talent emergent i reconegui trajectòries consolidades.
Entrades accessibles i aposta per la inclusió
L'organització ha apostat per facilitar l'accés del públic a la gala amb dues modalitats d'entrada. D'una banda, s'ofereixen localitats a un preu simbòlic d'un euro per assistir a l'acte al Teatre Conservatori, amb l'objectiu d'apropar la creativitat a la ciutadania. De l'altra, també hi ha una entrada completa de 18 euros que inclou, a més de la gala, la festa posterior a la sala Sielu Manresa, pensada com a espai de trobada entre professionals i assistents.
A més, la gala comptarà amb interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració de l'entitat CASMACS, reforçant així el compromís amb l'accessibilitat i la inclusió.