ProManresa organitza una jornada per connectar emprenedors amb inversors a Manresa

La jornada Inversió a la inversa: de l'emprenedor a l'inversor, organitzada per ProManresa, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manresa, s'ha celebrat aquest dijous a la FUB 2 amb l'objectiu de posar en contacte projectes emprenedors amb inversors i fomentar el desenvolupament econòmic local. L'esdeveniment ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha reunit una cinquantena de participants.
Ponències i experiències d'emprenedors
La sessió, moderada pel periodista Marc Marcè Casaponsa, ha començat amb una ponència de Josep Casas Pérez, emprenedor i inversor manresà amb experiència en projectes com Naturitas, Real Ventures, Europistachios i Food for Joe. Casas ha compartit la seva trajectòria des del bootstrapping fins a la creació de fons d'inversió, oferint una visió pràctica de les fases de creixement d'una empresa i dels reptes financers tant per a projectes petits com grans. També ha explicat la seva experiència com a inversor en start-up centrades en consum.
Mercats de capitals i criteris d'inversió
Posteriorment, Marc Ciria Roig, economista i gestor de fons a Diagonal AM, ha ofert una ponència sobre els Mercats de capitals i inversió empresarial. Ciria ha proporcionat eines per entendre com es valoren els projectes i quins criteris determinen l'interès dels inversors, destacant les oportunitats actuals per invertir en empreses emergents.
Espai de presentació i connexió directa
Durant la jornada, les empreses emergents han disposat d'espais propis per presentar els seus projectes davant dels inversors assistents, fomentant el contacte directe i la possibilitat de captar finançament privat. Aquest format ha permès establir connexions entre talent emprenedor local i potencials inversors, reforçant l'ecosistema empresarial de la Catalunya Central.
Taula rodona i debat
La jornada ha conclòs amb una taula rodona entre Josep Casas i Marc Ciria, on s'han debatut tendències del sector, aspectes de gestió empresarial i finançament. Els participants han pogut plantejar preguntes relacionades amb els seus propis projectes, generant un espai interactiu i pràctic per a l'aprenentatge.
Impuls al desenvolupament econòmic local
ProManresa ha valorat positivament la qualitat dels assistents i ponents i ha reiterat el seu compromís amb la dinamització de l'ecosistema emprenedor de la Catalunya Central. L'entitat es manté com a connectora entre persones emprenedores i inversors, continuant amb iniciatives que impulsen el desenvolupament econòmic del territori i fomenten la creació de noves oportunitats empresarials.