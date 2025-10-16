Protesta veïnal a Aguilar de Segarra contra un nou projecte eòlic amb torres de 200 metres

Una setantena de veïns d'Aguilar de Segarra s'han mobilitzat aquest dimarts per mostrar el seu rebuig a un nou projecte eòlic a l'àrea de Grevalosa, en aquest cas de l'empresa aragonesa Forestalia, que preveu la instal·lació d'aerogeneradors de fins a 200 metres d'alçada al terme municipal. Els participants denuncien l'impacte ambiental i visual del projecte, així com la manca de participació local en la seva tramitació.
Rebuig a un projecte considerat "invasor"
La protesta, que ha tingut lloc al local social del poble, ha coincidit amb la presentació pública del projecte per part dels representants de Forestalia, obligats per tràmit informatiu. Durant l'acte, diversos veïns han expressat la seva preocupació pel que consideren "una imposició" que posa en risc el paisatge i la qualitat de vida del municipi.
El projecte contempla una potència total d'uns 30 MW i la construcció d'una línia de molt alta tensió (MAT) per connectar els aerogeneradors amb la xarxa elèctrica principal. Aquesta infraestructura, segons els veïns tindria un fort impacte visual i ambiental sobre un paratge natural d'alt valor ecològic.
Una empresa amb polèmica al darrere
Forestalia, promotora del projecte, és una companyia amb seu a l'Aragó que impulsa diversos macroprojectes eòlics a la Catalunya Central. La seva activitat ha generat controvèrsia per les connexions amb exmembres del Govern català, com Josep Grau i Felip Puig, que, segons denuncien, haurien "prestat serveis de consultoria per facilitar l'obtenció de suports institucionals als seus projectes" i a les línies MAT associades.
Els manifestants han denunciat que el procés informatiu s'ha dut a terme "sense la transparència necessària" i que la ciutadania "no ha tingut accés previ a la documentació ni temps suficient per presentar al·legacions".
Suport de col·lectius ecologistes
A la concentració també hi han participat representants de l'Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l'Alta Segarra i l'Anoia i de la plataforma Salvem Grevalosa, que han expressat la seva solidaritat amb el veïnat i el seu compromís per aturar la implantació del projecte.
Els col·lectius anuncien que presentaran una petició formal per declarar nul el procés informatiu i insten les administracions a revisar el model d'implantació d'energies renovables per fer-lo més participatiu i equilibrat amb el territori.
Un rebuig que ve de lluny
No és la primera vegada que Aguilar de Segarra s'enfronta a un projecte d'aquestes característiques. El 2021, la població ja va mostrar la seva oposició a una iniciativa similar impulsada per la multinacional alemanya RWE. Ara, el municipi torna a mobilitzar-se per defensar, segons els veïns, "un model energètic més respectuós amb el medi i amb la gent del territori".