SIP-FEPOL Manresa celebra una sentència favorable sobre el pagament dels plusos municipals

El sindicat SIP-FEPOL de Manresa ha informat que ha obtingut la seva primera victòria judicial en relació amb el prorrateig dels plusos de nocturnitat i festivitat en les pagues extraordinàries i les vacances. Segons el sindicat, la sentència podria obrir la porta a altres reclamacions pendents contra l'Ajuntament.
El sindicat parla d'una "primera victòria judicial"
El Sindicat SIP-FEPOL Manresa ha anunciat que ha aconseguit la seva primera sentència favorable en la reclamació sobre el prorrateig dels plusos de nocturnitat, festivitat i festivitat especial en les pagues extraordinàries i durant el període de vacances. Segons el sindicat, aquest dret no havia estat reconegut totalment fins ara per l'Ajuntament de Manresa.
SIP-FEPOL ha assegurat que, després de diversos intents de negociació "sense èxit", en què l'Ajuntament només va acceptar "parcialment" les seves reclamacions, diversos agents de la Policia Local van presentar demandes al Jutjat Contenciós Administratiu. El sindicat afirma que el tribunal ha estimat íntegrament la demanda d'un d'aquests afiliats i que, a més, ha condemnat el consistori al pagament de 600 euros en concepte de costes judicials.
Més demandes en curs
Des del sindicat es destaca que aquesta és la primera de més de seixanta demandes interposades i expressen confiança que les properes resolucions segueixin la mateixa línia favorable. Per això, SIP-FEPOL Manresa insta l'Ajuntament a que "reconegui aquest dret ja avalat pel Tribunal Suprem" i que eviti, diuen, "un cost econòmic innecessari per al consistori i per a la ciutadania".
El sindicat també anima els treballadors i treballadores municipals a "defensar els seus drets amb determinació" i a utilitzar, si cal, les vies legals i sindicals per fer-ho.