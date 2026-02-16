Diego Ocampo, millor entrenador per a la revista Gigantes

La revista Gigantes ha celebrat la seva gala anual per reconèixer els jugadors, entrenadors, directors esportius, àrbitres i altres categories de la temporada. Enguany, el Baxi Manresa n'ha sortit molt ben parat amb Diego Ocampo i Gerard Fernández entre els guanyadors.\r\n\r\nOcampo s'ha endut un dels premis més grossos al ser considerat millor entrenador. L'entrenador gallec s'ha mostrat molt il·lusionat per rebre aquest premi. Per al tècnic del Baxi Manresa, la Lliga Endesa compta amb entrenadors de molt nivell i això és un dels motius que li permeten millorar dia a dia. Ocampo ha volgut compartir el premi amb els membres del seu cos tècnic, els seus jugadors, el club que li permet jugar un bàsquet que té els seus riscos però que li permet competir amb altres clubs de gran nivell i també a l'afició del Baxi Manresa.\r\n\r\nFernández ha estat l'altre guardonat al ser considerat com a jugador amb més progressió. L'encara júnior ha considerat un "honor i un orgull rebre aquest premi". El base ha volgut dedicar el guardó a la seva família, als seus amics, als seus companys i entrenadors, al centre on estudia per posar-li fàcil compaginar el bàsquet amb les obligacions acadèmiques i al Baxi Manresa. El jove jugador ha fet un esment especial a Diego Ocampo "per confiar en mi i ajudar-me com a jugador i com a persona". El premi de la revista Gigantes és un estímul "per aprendre i millorar amb orgull, humilitat, sacrifici i passió".\r\n