Domínguez i Beltran brillen al Campionat de França cadet de judo per equips

Les judokes Berta Domínguez i Ivet Beltran han protagonitzat una gran actuació al Campionat de França cadet per equips, celebrat aquest dissabte a París, en una competició de màxim nivell internacional.
Podi per a Domínguez amb l'equip d'Occitània
Berta Domínguez, del club Esport7 i integrant del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM), va aconseguir la medalla de bronze en la categoria de -63 kg competint amb l'equip Elite Judo Occitanie.
El conjunt occità va superar amb autoritat les dues primeres eliminatòries, però va caure en el tercer enfrontament. A la repesca, però, l'equip va reaccionar amb solvència i va encadenar diverses victòries que li van permetre pujar al tercer graó del podi del campionat estatal francès.
Gran rendiment individual de Beltran
Per la seva banda, Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club i també membre del CTJBM, va competir en la categoria de -52 kg amb el Montpellier Judo Olympic. La judoka va completar una actuació individual impecable, guanyant tots els combats que va disputar.
Tot i això, el seu equip va quedar eliminat a la repesca -precisament davant el conjunt de Domínguez- i va finalitzar en setena posició, obtenint diploma en la competició.
Experiència internacional de gran valor formatiu
La participació de les dues esportistes en aquest campionat, fora del calendari oficial espanyol, ha estat possible gràcies al seu fitxatge puntual per clubs francesos d'elit. Aquesta experiència suposa una oportunitat destacada per continuar la seva formació esportiva.
Competir en un entorn tan exigent com el judo francès, un dels més potents a nivell europeu i mundial, permet a les judokes del CTJBM mesurar el seu nivell i seguir progressant en la seva trajectòria esportiva.