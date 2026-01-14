Dos triatletes del CN Manresa pugen al podi a la XVI Duatló de Granollers del Circuit de Barcelona

El CN Manresa ha començat la temporada de duatló amb una notable actuació a la XVI Duatló de Granollers, prova que forma part del Circuit de Barcelona. La competició, de tipus carretera, constava de 5 quilòmetres de cursa a peu, 20 quilòmetres de ciclisme i 2,5 quilòmetres finals de cursa a peu, i va reunir un gran nombre de participants de diverses categories.
Pòdiums per a Miquel Ribera i Mariano Méndez
En la categoria de 65 a 69 anys, Miquel Ribera es va imposar amb una actuació sòlida i constant, pujant al primer lloc del pòdium. Ribera va destacar tant en la part de cursa a peu com en el tram de ciclisme, demostrant la seva experiència i preparació.
Mariano Méndez, en la categoria de 70 a 74 anys, va aconseguir la tercera posició. Aquesta franja d'edat va ser guanyada per Xavier Subirana, del CT Lluçanès, que es va mostrar molt competitiu durant tota la prova. Tot i això, la tercera plaça de Méndez confirma la solidesa del CN Manresa en les categories de veterans del duatló.
Bon inici de temporada
Els bons resultats aconseguits per Ribera i Méndez suposen un estímul per al club de Manresa de cara a la resta de la temporada. La presència al podi en aquesta primera prova demostra la preparació física i la competitivitat dels seus triatletes, així com el bon nivell del CN Manresa dins del Circuit de Barcelona de Duatló.