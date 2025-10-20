El Baxi Manresa continua el seu ritme infernal a Salònica

L'Eurocup no s'atura. El Baxi Manresa es desplaça cap a Salònica per enfrontar-se al mític Aris (dimarts, 19.00h. Esport3). Serà un duel que servirà perquè els dos equips desempatin a la classificació. Fins ara, tots dos sumen dues victòries i una derrota. Una altra coincidència és que bagencs i grecs hi arriben després d'haver perdut en les seves respectives lligues. L'Aris després de disputar dues pròrrogues a la pista del Maroussi.
El Baxi Manresa compta de nou amb els tretze jugadors professionals de la primera plantilla. Carlos Flores, ajudant de Diego Ocampo, segueix la línia del gallec i recorda que "l'equip està en una fase d'adaptació sobretot en l'adaptació de la nostra mentalitat defensiva i de créixer en aquesta nova competició sabent de l'exigència que té competir tots els partits". Flores qualifica la pista de l'Aris com a "molt complicada amb un públic que pressiona molt".
Per a l'ajudant d'Ocampo el partit es preveu "dur i difícil contra un rival que a les darreres jornades tot i competir bé no ha aconseguit guanyar. Hem de saber que és un rival molt perillós sobretot en una línia exterior on tenen jugadors amb molts punts i una gran capacitat de generació". Aturar aquests jugadors exteriors serà una de les claus de l'èxit del Baxi Manresa en aquesta jornada. Com també caldrà que els jugadors bagencs estiguin molt alerta amb els interiors.
L'Aris compta amb una plantilla molt llarga on destaquen bàsicament jugadors grecs i nord-americans. Bryce Jones és el líder de l'equip i destaca tant en l'aspecte anotador com generador. En l'aspecte anotador l'acompanya Bryn Forbes. Dos homes amb passat a la Lliga Endesa també són importants en els esquemes del tècnic Bogdan Karaicic. Arnoldas Kulboca, ex Bilbao Basket, és un excel·lent tirador amb gran capacitat d'obrir el camp. A l'interior, un dels millors pivots és Steven Enoch que aporta duresa i punts a prop de la cistella. Alguns aficionats el poden recordar després del seu pas per l'Obradoiro.
El conjunt grec va viure la seva època daurada a finals de la dècada dels 80 amb una plantilla llegendària, liderada per la dupla inoblidable de Nikos Galis i Panagiotis Giannakis. Entre el 1985 i el 1991 van aconseguir una ratxa de set lligues consecutives i cinc copes. Després de la marxa d'aquests grans jugadors, els problemes econòmics i una gestió inestable van provocar un gran descens en el rendiment esportiu. L'Aris va passar de ser el gran dominador del bàsquet grec a lluitar per eludir el descens. Malgrat aquesta decadència, els salonicencs van guanyar el seu darrer títol nacional amb la Copa de l'any 2004, poc després d'haver conquerit un títol europeu menor, la FIBA EuroCup Challenge, el 2003. El tercer d'una història que supera els cent anys.