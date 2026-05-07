El Campus Rafa Martínez arriba a la majoria d'edat amb ple absolut

El Campus Rafa Martínez arriba ja als divuit anys. Una majoria d'edat en plena forma i amb totes les places ocupades una vegada més. Des de l'organització els agradaria poder augmentar el nombre de places però l'opció no tira endavant perquè "logísticament seria més difícil mantenir la qualitat".
Xavier Illa, membre de la junta del CB Artés, ha donat la benvinguda als assistents abans de passar la paraula a Rafa Martínez i Martín Momotiuk. Qui dona nom al campus ha valorat que un any més "les inscripcions s'hagin omplert en minuts. Ens sap greu que gent que vulgui ser-hi no hi pugui ser".
Per la seva part, Momotiuk ha recordat que des de fa temps l'acte celebrat a Cal Xavi ja no és un impuls al campus sinó una trobada amb un munt de gent. Aquest any, els organitzadors aposten per la continuïtat que inclourà els entrenaments al matí i les competicions i activitats de lleure a la tarda. Enguany, com a novetat, les activitats que es feien al llac de Navarcles es traslladaran a Sant Quintí de Mediona.
En total, el campus Rafa Martínez comptarà amb 400 participants entre nens i nenes i els monitors. El primer torn anirà del 28 de juny al 4 de juliol i el segon, del 5 a l'11 de juliol. És habitual la presència de diversos jugadors i entrenadors que són o han estat professionals al Campus Rafa Martínez. Roman Montañez, Albert Oliver i Jaume Ponsarnau n'han estat alguns dels visitants.