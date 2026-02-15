16 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

El Cat Central femení competeix fins al final però cau a Sitges (36-24)

Les bagencques planten cara en un partit intens de Primera Catalana marcat pel vent

  • El Cat Central ha venut cara la derrota a Sitges -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de febrer de 2026 a les 22:47

El Cat Central sènior femení ha caigut per 36-24 al camp del RC Sitges / RC L'Hospitalet en un duel molt disputat corresponent a la Primera Catalana de rugbi. Tot i el resultat, les jugadores han mantingut el pols competitiu durant bona part del partit i han arribat a situar-se a només tres punts del rival.

Reacció després d'un inici advers

El conjunt local ha aprofitat la inèrcia inicial per avançar-se al marcador, imposant ritme i possessió en els primers minuts. El Cat Central, però, ha reaccionat amb caràcter i ha sabut ajustar el joc per equilibrar el duel.

En diverses fases del partit, les bagencques han aconseguit retallar diferències i mantenir la igualtat, demostrant solidesa defensiva i capacitat de sacrifici en un enfrontament marcat pel vent i per una elevada exigència física.

Defensa sòlida i encert a les ales

Tot i que el RC Sitges / RC L'Hospitalet ha disposat de més possessió en trams del partit, el Cat Central ha resistit gràcies a una defensa consistent dins la seva línia. En atac, les millors accions han arribat quan la pilota ha circulat amb rapidesa cap a les ales, aprofitant els espais amb eficàcia.

Les marques del Cat Central han estat obra de Vinyet Gaya, Virginia Arranz, Eila Sabrià i Ester Noguera, amb transformacions a càrrec de la mateixa Virginia Arranz.

Malgrat la derrota, l'equip manté la línia competitiva en una categoria exigent i continua treballant per consolidar-se a la Primera Catalana.

Et pot interessar