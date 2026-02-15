El Cat Central femení competeix fins al final però cau a Sitges (36-24)

El Cat Central sènior femení ha caigut per 36-24 al camp del RC Sitges / RC L'Hospitalet en un duel molt disputat corresponent a la Primera Catalana de rugbi. Tot i el resultat, les jugadores han mantingut el pols competitiu durant bona part del partit i han arribat a situar-se a només tres punts del rival.
Reacció després d'un inici advers
El conjunt local ha aprofitat la inèrcia inicial per avançar-se al marcador, imposant ritme i possessió en els primers minuts. El Cat Central, però, ha reaccionat amb caràcter i ha sabut ajustar el joc per equilibrar el duel.
En diverses fases del partit, les bagencques han aconseguit retallar diferències i mantenir la igualtat, demostrant solidesa defensiva i capacitat de sacrifici en un enfrontament marcat pel vent i per una elevada exigència física.
Defensa sòlida i encert a les ales
Tot i que el RC Sitges / RC L'Hospitalet ha disposat de més possessió en trams del partit, el Cat Central ha resistit gràcies a una defensa consistent dins la seva línia. En atac, les millors accions han arribat quan la pilota ha circulat amb rapidesa cap a les ales, aprofitant els espais amb eficàcia.
Les marques del Cat Central han estat obra de Vinyet Gaya, Virginia Arranz, Eila Sabrià i Ester Noguera, amb transformacions a càrrec de la mateixa Virginia Arranz.
Malgrat la derrota, l'equip manté la línia competitiva en una categoria exigent i continua treballant per consolidar-se a la Primera Catalana.