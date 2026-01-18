El CB Artés guanya el Martorell i reforça el lideratge a la Súper Copa catalana

El CB Artés ha sumat una nova victòria aquest dissabte a casa en derrotar el CB Martorell per 67 a 55. El triomf, sustentat en una bona sortida i una reacció després del descans, permet als bagencs consolidar el lideratge a la Súper Copa de bàsquet catalana.
Bon inici i control del marcador
El partit ha començat amb un CB Artés molt intens, que s'ha posat per davant des dels primers minuts. El primer quart ha acabat amb un clar 22 a 10, una renda que ha donat confiança als locals i ha condicionat el ritme del matx.
El Martorell ha intentat reaccionar en el segon període i ha reduït la diferència, fins a situar-se a 36 a 29 al descans. Amb el partit encara obert, l'equip bagenc ha sabut mantenir la calma i preparar la reacció després del pas pels vestidors.
Una segona part decisiva
La tornada del vestidor ha estat clau per al CB Artés. Els bagencs han tornat a augmentar el ritme i han tornat a ampliar la distància al marcador, fins a situar el 53 a 36 al final del tercer quart. Aquesta estirada ha deixat el partit pràcticament sentenciat i ha donat als locals el control necessari per gestionar el tram final.
En els últims deu minuts, el CB Artés ha sabut mantenir l'avantatge i no ha permès que el Martorell es recuperés. El marcador final ha estat de 67 a 55, un resultat que reflecteix el domini dels bagencs en els moments clau del partit.
Pujolreu, referent del líder
En l'apartat individual, el jugador més destacat del CB Artés ha estat Jordi Pujolreu, que ha signat un doble-doble amb 11 punts i 10 rebots. La seva aportació ha estat determinant en el control del joc interior i en la defensa, factors que han ajudat a mantenir el lideratge del conjunt artanenc.
Amb aquesta victòria, el CB Artés es manté al capdavant de la Súper Copa de bàsquet catalana i continua demostrant que la seva fortalesa i consistència el situen com un dels equips més sòlids de la competició.