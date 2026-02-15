El CB Artés respon amb autoritat a Salt i torna al camí del triomf (49-72)

El CB Artés ha esvaït qualsevol dubte amb una contundent victòria a la pista del Ramon Soler CB Salt (49-72) que li permet recuperar sensacions després de l'ensopegada inesperada de la setmana passada contra el JAC Sants Barcelona. Els bagencs han dominat el partit des del segon quart i han tornat a exhibir el seu potencial a la Súper Copa.
Avantatge progressiu des del primer quart
El conjunt artesenc ha començat el duel amb control, tot i que amb diferències curtes en els primers minuts. Amb el pas dels atacs, els visitants han trobat més fluïdesa ofensiva i han tancat el primer quart amb un lleuger avantatge (15-21).
La diferència s'ha ampliat de manera clara en el segon període. L'encert atacant i, especialment, la bona mà des de la línia de tres punts han estat determinants per obrir escletxa en el marcador. El CB Artés ha marxat al descans amb un contundent 28-46 que deixava el partit molt encarrilat.
Control i sentència a la segona meitat
A la represa, el ritme del partit ha baixat, però els bagencs han sabut gestionar l'avantatge sense donar opcions al conjunt gironí. El tercer quart s'ha tancat amb un 40-60 que mantenia la distància sota control.
En el darrer període, els artesencs encara han ampliat el marge fins al 49-72 final, certificant una victòria clara i reafirmant el seu domini a la competició.
El jugador més destacat ha estat Ferran Mas, amb 18 punts i un excel·lent 4 de 5 en triples, liderant l'encert exterior del seu equip.