El CB Artés continua mostrant la seva solidesa a la Súper Copa i aquest cap de setmana ha sumat una nova victòria clara a la pista del Salas CE Sant Nicolau per 59-74. Una bona arrencada de partit i un contundent retorn de vestidors han estat suficients perquè els bagencs es mantinguin al capdavant de la classificació amb només una derrota en tota la temporada.
Bon inici dels bagencs
El conjunt artesenç ha marcat territori des dels primers minuts de joc. Amb una defensa intensa, el CB Artés ha obert les primeres diferències ja en el primer quart, amb un parcial inicial de 5-14. Tot i la reacció dels locals, els visitants han sabut gestionar l'avantatge i han arribat al descans amb un marcador favorable de 28-34.
Un tercer quart decisiu
A la represa, el CB Artés ha tornat a prémer l'accelerador i ha trencat definitivament el partit. Un gran tercer quart ha permès als bagencs obrir una escletxa important en el marcador, que s'ha situat en 40-58 a falta dels darrers deu minuts. Aquesta diferència ha deixat el duel pràcticament sentenciat.
Victòria coral per consolidar el lideratge
En l'últim quart, els bagencs han administrat l'avantatge sense dificultats fins al definitiu 59-74. L'actuació del CB Artés ha estat molt coral, amb una aportació equilibrada de tots els jugadors. Yaroslav Oliinychenko ha estat el més ben valorat, amb 11 punts, 4 rebots i 4 faltes rebudes, en una nova victòria que referma l'equip al lideratge de la competició.