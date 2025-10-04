El CE Manresa busca refer-se davant un Lleida Esportiu en hores baixes

El CE Manresa afronta aquest diumenge un duel amb sabor històric al Congost. A les 12 del migdia rebrà el Lleida Esportiu, un clàssic del futbol català que, però, no viu el seu millor moment. El conjunt de la Terra Ferma només ha estat capaç de sumar un punt en quatre jornades, una situació que reflecteix les dificultats esportives i institucionals per les quals travessa.
El Manresa, en bona dinàmica tot i la darrera derrota
Els de Sergi Trullàs arriben al partit amb sensacions positives malgrat la derrota per la mínima (1-0) al camp del Vilanova i la Geltrú. L'equip es troba en un grup de set conjunts que han sumat set punts i, per tant, la victòria contra el Lleida seria clau per no despenjar-se del bloc capdavanter de la classificació.
Baixes sensibles i reforços a la defensa
El tècnic manresà no podrà comptar amb Roger Munells, que pateix una lesió de llarga durada. Per cobrir aquesta baixa, el club ha incorporat Sergi Valls, un central que arriba amb la missió de donar consistència a la línia del darrere. A més, l'equip també ha perdut Joel, que es va lesionar la setmana passada durant el duel contra el Vilanova, afegint un nou contratemps per a l'entrenador.
El Lleida, necessitat de punts
El Lleida Esportiu, per la seva banda, afronta el desplaçament amb l'urgència d'obtenir una victòria que el tregui de la part baixa de la classificació. L'empat aconseguit en quatre partits és un balanç insuficient per a un club amb aspiracions més altes, i el Congost es presenta com una plaça complicada per iniciar la remuntada.
Un duel amb expectació
El partit desperta interès entre l'afició manresana, que veu en aquest enfrontament una oportunitat de gaudir de futbol d'alt nivell i, alhora, de veure com el seu equip pot consolidar el bon inici de temporada amb tres punts de prestigi.
El Congost tornarà a viure un matx de màxima intensitat entre dos equips amb trajectòries oposades, en què el CE Manresa intentarà confirmar el seu bon moment i aprofitar la crisi d'un històric com el Lleida Esportiu.
Promoció especial i creixement de socis
De cara al partit contra el Lleida, el CE Manresa ha posat en marxa una promoció per incentivar l'assistència al Congost: cada soci podrà portar dos acompanyants de forma gratuïta. El club, que ja ha fet el primer recompte de socis de la temporada, compta amb 387 abonats i confia superar els 400 aquest mateix diumenge. L'entitat celebra l'augment progressiu d'afiliats, una xifra positiva que vol fer créixer encara més amb iniciatives com aquesta i amb la voluntat d'apropar-se als números que registrava en la seva etapa a la Segona RFEF.