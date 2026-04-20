El CN Manresa cau a Tenerife en un partit amb 40 gols davant l'Echeyde B

L'Adbisio ETL Global CN Manresa va caure derrotat a la piscina del Santa Cruz Tenerife Echeyde B (24-16) en un partit marcat pel ritme ofensiu elevadíssim i la facilitat anotadora dels dos equips. Tot i avançar-se en el marcador, els bagencs no van poder sostenir l'empenta d'un rival cridat a lluitar per l'ascens.
Un inici valent que no té continuïtat
El conjunt manresà va començar el partit amb bon peu, inaugurant el marcador gràcies a un gol d'I. Martínez. Tot i aquest bon inici, el filial canari va reaccionar ràpidament i va començar a imposar el seu potencial ofensiu, aprofitant la seva eficàcia de cara a porteria.
La diferència de nivell entre els dos equips es va anar fent evident amb el pas dels minuts, però això no va impedir que el partit es convertís en un intercanvi constant de gols. Lluny d'abaixar els braços, els bagencs van optar per un joc obert i sense complexos, contribuint a un espectacle golejador poc habitual.
Reacció abans del descans
Malgrat arribar a perdre per un clar 11-5, el CN Manresa va protagonitzar una bona reacció en el tram final del segon període. Amb una sèrie d'accions efectives en atac, els bagencs van retallar diferències fins a situar el marcador en un ajustat 12-9.
Aquest acostament va obligar els locals a incrementar novament el ritme i la intensitat, conscients del perill que suposava deixar créixer el rival. Tot i això, el conjunt manresà va demostrar capacitat de resistència i va competir durant bona part del duel.
L'Echeyde sentencia a la segona part
A la represa, el Santa Cruz Tenerife Echeyde B va acabar d'imposar la seva superioritat. Amb més profunditat de banqueta i una gran efectivitat ofensiva, els canaris van ampliar progressivament l'avantatge fins a tancar el partit amb el 24-16 definitiu.
El ritme alt i el caràcter desinhibit dels dos equips van fer que el marcador final fos més propi d'altres esports, reflectint un duel obert i sense especulacions.
Destacats del partit
En el conjunt dirigit per Torilo, van sobresortir especialment R. Serra, autor de tres gols des de la posició de boia, així com M. Puerta i I. Martínez, que un cop més van demostrar la seva capacitat per sumar en atac.
Tot i la derrota, el CN Manresa va deixar mostres de competitivitat davant un dels equips més potents de la categoria, en un partit que, més enllà del resultat, va estar marcat per l'espectacle ofensiu.