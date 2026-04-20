La bagenca Melania Sorroche busca el cinturó de campiona d'Espanya del pes supergall

La boxejadora bagenca Melania Sorroche, la Chony, competirà el proper 23 de maig pel títol estatal de pes supergall en una vetllada que es disputarà al Complex Esportiu de Badia del Vallès, on es veurà les cares amb Sarai Umpiérrez.
Un combat de màxim nivell
La cita, organitzada per Team Solé Promotions, reunirà alguns dels millors talents del panorama estatal i inclourà també una desena de combats amateurs. El duel entre Sorroche i Umpiérrez serà el plat fort de la vetllada, amb el cinturó de campiona d'Espanya en joc en la categoria supergall.
S'espera un enfrontament intens i igualat entre dues púgils amb experiència i trajectòries destacades, en una categoria on la velocitat i la tècnica són determinants.
Preparació i aspiracions
Melania Sorroche arriba a aquesta cita després de mesos de preparació exigent, amb l'objectiu clar de conquerir el títol estatal. Des del seu equip destaquen la seva disciplina, constància i compromís, qualitats que l'han convertit en una de les boxejadores més rellevants del panorama espanyol i amb projecció internacional.
La bagenca afronta el combat amb il·lusió i amb la voluntat de culminar el treball fet dins i fora del ring. La possibilitat de recuperar el cinturó representa un pas important en la seva carrera esportiva.
Una oportunitat per fer història
Amb aquest combat, Sorroche té l'oportunitat de refermar el seu lloc a l'elit del boxa estatal i sumar un nou èxit al seu palmarès. La vetllada començarà a 2/4 de 7 de la tarda i es preveu una gran assistència de públic en una jornada que promet espectacle i emoció.
Un palmarès de luxe
Amb una trajectòria que la situa com una de les figures més rellevants de la boxa catalana, la manresana Melania Sorroche, coneguda com la Chony, compta amb un palmarès envejable on destaca especialment el títol de campiona d'Europa del pes gall, que va conquerir el 2018 i va defensar amb èxit posteriorment. Al llarg de la seva carrera, la bagenca ha disputat combats de màxim nivell internacional, incloent-hi el títol mundial de la WBA a Veneçuela el 2016, on va fregar la glòria en una decisió molt ajustada contra Mayerlin Rivas.
Formada sota el mestratge de l'equip de Box Gym Manresa, Sorroche s'ha caracteritzat sempre per la seva gran capacitat de treball, potència i un estil valent sobre el ring. Després d'un temps d'aturada, la boxejadora del Bages ha tornat a la competició activa amb l'objectiu de recuperar el seu lloc a l'elit i seguir sumant cinturons a una carrera que ja és història viva de l'esport femení a Catalunya.