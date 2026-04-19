Soler brilla a Poznan com a primera europea i lidera un gran cap de setmana atlètic

L'Avinent Manresa i l'atletisme bagenc han protagonitzat un cap de setmana d'excel·lents resultats en diverses competicions disputades a Europa i arreu del territori català. L'actuació més destacada ha estat la de Meritxell Soler a la Mitja Marató de Poznan, on s'ha convertit en la primera atleta europea en una prova de gran nivell internacional.
Meritxell Soler, primera europea a Poznan
La fondista Meritxell Soler (Puma) ha estat una de les grans protagonistes del cap de setmana en finalitzar en sisena posició a la multitudinària Mitja Marató de Poznan (Polònia), que ha reunit prop de 15.000 corredors. En una cursa dominada per atletes africanes, Soler ha estat la primera europea a creuar la línia d'arribada.
L'atleta ha aturat el cronòmetre en 1 hora, 9 minuts i 59 segons, registre que suposa la seva tercera millor marca personal en la distància i que confirma el seu bon estat de forma. Amb aquest resultat, Soler continua perfilant la seva preparació amb l'objectiu de buscar la mínima en els 10.000 metres llisos per poder participar en el Campionat d'Europa de Birmingham aquest estiu, tot i que ja disposa de la marca exigida en marató.
Bons resultats al Campionat de Catalunya a Calella
Dissabte, Calella va acollir el Campionat de Catalunya de fons en pista, on els atletes de l'Avinent Manresa també van tenir una actuació destacada. Roger Gómez va aconseguir la medalla de bronze en els 5.000 metres llisos sub-20 amb un temps de 14'52"56, que suposa la seva millor marca personal. El registre el situa a només deu segons del rècord històric del club, en possessió d'Albert Casals des de l'any 1989.
En la mateixa prova, Aleix Ferrero va assolir una meritòria plaça de finalista, entrant entre els vuit primers amb una marca de 15'46"39, també millor registre personal.
D'altra banda, Sancho Ayala es va proclamar subcampió de Catalunya en els 10.000 metres llisos en categoria M55, amb un temps de 35'46"60.
Marques destacades en ruta a Laredo, Girona i Ripollet
En les curses en ruta, els atletes del club manresà també van signar bones actuacions. A Laredo, en els reconeguts 10 quilòmetres urbans, Òscar Serra va completar la prova amb un temps de 31'45", que representa la seva millor marca personal.
A Girona, en una altra cursa de 10 quilòmetres urbans, l'artesenc Aleix Solergibert va pujar al tercer esglaó del podi en categoria sènior amb un temps de 32'28", també millor marca personal.
Pel que fa al Campionat de Catalunya de la Milla en ruta disputat a Ripollet (1.609 metres), Marina Guerrero va aconseguir la medalla de bronze amb un temps de 4'58". En la mateixa competició, Sergi Martínez es va proclamar campió de Catalunya en la categoria M45 amb una marca de 4'53".