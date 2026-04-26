El CN Manresa Fibracat s'imposa amb autoritat al Santa Eulàlia B a domicili

El CN Manresa Fibracat ha superat l'AE Santa Eulàlia B per 11-16 en un partit que les bagenques han sabut dominar després d'un inici complicat.
Reacció després d'un inici ajustat
El conjunt local ha soprès en el primer quart, imposant-se per un ajustat 4-3. Els gols manresans en aquest tram han estat obra de N. Pérez, la portera Q. Soler i A. Serracanta.
La reacció de les jugadores dirigides per R. Rosell no s'ha fet esperar i, en un segon període molt complet, han capgirat el marcador amb un parcial de 2-6. A. Serracanta, amb tres gols, N. Serracanta, amb dos, i N. Domínguez han liderat l'atac visitant per arribar al descans amb avantatge.
Superioritat en el tram final
Tot i que el tercer quart ha estat més igualat i favorable mínimament a les locals, amb gols de G. Vadillo i J. César per part manresana, el CN Manresa Fibracat ha mantingut el control del partit.
En l'últim període, les bagenques han imposat la seva superioritat amb un nou parcial contundent de 2-5 que ha sentenciat el duel. A. Serracanta, amb cinc gols en total, N. Pérez, G. Vadillo i A. Puigdellívol han completat l'anotació.
Amb aquesta victòria, el CN Manresa Fibracat referma la seva bona dinàmica i consolida la tercera posició a la classificació.