26 de abril de 2026

El CN Manresa Fibracat s'imposa amb autoritat al Santa Eulàlia B a domicili

Les manresanes guanyen per 11-16 i consoliden la tercera posició

  El CN Manresa Fibracat ha guanyat a la piscina de l'AE Santa Eulàlia B

Publicat el 26 d’abril de 2026 a les 16:39

El CN Manresa Fibracat ha superat l'AE Santa Eulàlia B per 11-16 en un partit que les bagenques han sabut dominar després d'un inici complicat.

Reacció després d'un inici ajustat

El conjunt local ha soprès en el primer quart, imposant-se per un ajustat 4-3. Els gols manresans en aquest tram han estat obra de N. Pérez, la portera Q. Soler i A. Serracanta.

La reacció de les jugadores dirigides per R. Rosell no s'ha fet esperar i, en un segon període molt complet, han capgirat el marcador amb un parcial de 2-6. A. Serracanta, amb tres gols, N. Serracanta, amb dos, i N. Domínguez han liderat l'atac visitant per arribar al descans amb avantatge.

Superioritat en el tram final

Tot i que el tercer quart ha estat més igualat i favorable mínimament a les locals, amb gols de G. Vadillo i J. César per part manresana, el CN Manresa Fibracat ha mantingut el control del partit.

En l'últim període, les bagenques han imposat la seva superioritat amb un nou parcial contundent de 2-5 que ha sentenciat el duel. A. Serracanta, amb cinc gols en total, N. Pérez, G. Vadillo i A. Puigdellívol han completat l'anotació.

Amb aquesta victòria, el CN Manresa Fibracat referma la seva bona dinàmica i consolida la tercera posició a la classificació.

Et pot interessar