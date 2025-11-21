El Covisa Manresa busca reaccionar davant l'Hospitalet Bellsport amb la plantilla al complet

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte (18.15 h) la 11a jornada de la Segona Divisió B amb la visita al Pujolet d'un dels rivals més habituals i exigents de la categoria: l'Hospitalet Bellsport. El conjunt manresà arriba al duel amb la necessitat d'un triomf que li permeti recuperar moral i començar a sortir de les posicions baixes, després del dur correctiu encaixat la setmana passada a Cocentaina.
El tècnic i el vestidor mantenen el mateix discurs de les darreres setmanes: aconseguir una victòria a casa per generar confiança i iniciar una línia positiva. La bona notícia és que l'equip recupera tots els efectius. Asis i el colomenc Jordi Sànchez tornen a estar disponibles després de diverses setmanes d'inactivitat; Llucià i Checa ja van reaparèixer a Cocentaina; Aleix Pérez ha pogut completar entrenaments i entra a la convocatòria, i fins i tot Muji, tot i una recaiguda recent, ha estat inclòs a la llista.
Al davant hi haurà un Bellsport consolidat a la part alta. Els de Bellvitge ocupen la quarta posició amb un balanç de sis victòries, tres derrotes i un empat. Fora de casa han sumat punts en pistes com Castelldefels, Montesión i Castelló, tot i que també han encaixat golejades importants en els seus desplaçaments fora de Catalunya. L'equip ha marcat 37 gols i n'ha rebut 34, unes xifres que el situen entre els conjunts més sòlids de la lliga.
El Bellsport presenta moltes novetats respecte de la temporada passada, tant a la plantilla com al cos tècnic. Entre les incorporacions destaca el retorn a Manresa d'Antoñito, que l'any passat va vestir la samarreta manresana.
El Covisa confia que dissabte, a banda del rival, el que torni a ser un clàssic sigui poder celebrar una victòria davant la seva afició.