El Covisa Manresa debutarà al Pujolet davant el Futsal Ibi per obrir la Segona B de futbol sala

Aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda el Covisa Manresa iniciarà una nova temporada de Segona Divisió B al Pavelló del Pujolet contra el Futsal Ibi, un rival acabat de pujar i ple d'ambició. Els manresans arriben després d'una pretemporada exigent i amb l'única baixa de Rafita, i esperen sumar els primers punts davant l'afició en una lliga que presenta moltes novetats.
Tornada a la competició 133 dies després
El Covisa Manresa torna a la competició oficial 133 dies després de l'últim partit. L'estrena serà al Pujolet, un escenari que el conjunt bagenc vol convertir en un fortí per aspirar a objectius ambiciosos. El rival serà el Futsal Ibi, conjunt alacantí recent ascendit a Segona B però amb potencial per sorprendre. Els enfrontaments entre els dos equips no són nous: ja es van veure les cares la temporada 2003-04 a la divisió de plata, en una visita d'Ibi a Manresa que molts aficionats encara recorden.
Una pretemporada intensa i amb bones sensacions
Els manresans arriben al debut després d'una pretemporada intensa, amb sessions diàries i diversos amistosos per agafar ritme competitiu. El balanç de les últimes setmanes inclou una derrota esperada davant un potent Peníscola (4-7), dues victòries al triangular amb Lleida i Sant Joan Despí, un triomf a Solsona i una desfeta ajustada (2-4) contra el Sala 5 Martorell.
El tècnic Antonio Mesa es mostra satisfet amb les sensacions de l'equip malgrat els resultats variats: "Hem treballat molt per arribar amb bona preparació física i tàctica. Sabem que cada punt compta i volem començar sumant davant la nostra gent".
Plantilla gairebé al complet i ambient festiu al Pujolet
La plantilla manresana compta amb tretze jugadors disponibles. L'única baixa és la de Rafita, que es perdrà el debut per un edema i descansarà uns dies abans de reincorporar-se. La resta de l'equip està a disposició del tècnic per intentar aconseguir la primera victòria de la temporada.
El club ha volgut incentivar l'assistència de l'afició: l'entrada al partit serà gratuïta en tractar-se del primer compromís de lliga, i els socis i aficionats podran aprofitar per recollir els abonaments de la temporada. L'entitat espera un gran ambient al Pujolet per arrencar la temporada amb energia i convertir la pista manresana en un escenari difícil de batre per a qualsevol rival.