El Covisa Manresa es presentarà davant l'afició contra el Barça Atlètic al Pujolet

El Covisa Manresa farà aquest dissabte la seva presentació oficial davant l'afició coincidint amb la disputa del 47è Trofeu Les Escodines. L'equip manresà, que militarà una temporada més a la Segona Divisió B, s'enfrontarà al Barça Atlètic, conjunt de Segona Divisió, a partir de les 7 de la tarda al pavelló municipal del Pujolet. L'entrada serà gratuïta.
El partit arribarà després d'una setmana i mitja de preparació i servirà perquè els aficionats puguin veure per primera vegada en acció la nova plantilla dirigida per Xavier Santaella. Abans de l'inici de l'enfrontament es farà la presentació individual de tots els jugadors sobre la pista del Pujolet.
Dues baixes en dubte per al partit
De cara al compromís, el tècnic manresà té dos jugadors pendents d'evolució. Es tracta d'Eudald Ripollès, incorporat aquesta temporada procedent del CN Caldes, i de Pol Comes, que ha fet el salt des del juvenil al primer equip.
Tots dos havien de sotmetre's a proves mèdiques a la Clínica Sant Josep per determinar si podran participar en el partit. La resta de la plantilla està disponible, a l'espera de possibles incidències en les darreres sessions d'entrenament.
Un trofeu amb arrels al barri de les Escodines
El Trofeu Les Escodines manté la denominació en record dels orígens fundacionals del club, vinculats al barri manresà de les Escodines.
Aprofitant la presentació oficial, el club també facilitarà als assistents la retirada dels abonaments per a la nova temporada. L'abonament general té un preu promocional de 20 euros fins al 19 de setembre, coincidint amb el primer partit de lliga davant l'Sporting La Nucia. A partir d'aquesta data passarà a costar 30 euros, mentre que el carnet de soci protector tindrà un preu de 50 euros.