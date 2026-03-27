El Covisa Manresa visita l'Hospitalet Bellsport per allunyar-se més del descens

El Covisa Manresa jugarà aquest dissabte 28 de març a la pista de l'AE Hospitalet Bellsport en el partit corresponent a la jornada 26, amb la intenció de sumar punts i guanyar marge respecte a la part baixa de la classificació.
Un desplaçament exigent per continuar sumant
El Covisa Manresa reprendrà la competició després d'un cap de setmana d'aturada visitant el pavelló Sergio Manzano per enfrontar-se a l'AE Hospitalet Bellsport. El conjunt manresà arriba al partit en una bona dinàmica de resultats i amb l'objectiu de sumar una nova victòria que li permeti allunyar-se de les posicions més compromeses de la classificació.
Tot i això, el duel no serà senzill, ja que la pista de l'Hospitalet ha estat tradicionalment complicada per als interessos dels bagencs en les darreres temporades.
Un rival de mitja taula amb aspiracions
L'AE Hospitalet Bellsport ocupa actualment la vuitena posició amb 36 punts, a l'espera del resultat del partit que ha de disputar aquest mateix divendres. Com a local, l'equip presenta uns registres equilibrats, amb sis victòries, tres empats i tres derrotes, fet que evidencia la seva solidesa a casa.
Els del Baix Llobregat afronten el partit amb la voluntat d'esgotar les opcions d'apropar-se a les tres primeres posicions, mentre que el Covisa Manresa buscarà fer un pas més en la seva lluita per sortir de la zona baixa.
Una única baixa per al conjunt manresà
De cara al partit d'aquest dissabte, el Covisa Manresa només compta amb una baixa confirmada, la de Checa. Amb aquesta situació, l'equip intentarà mantenir la línia positiva mostrada en les darreres jornades i sumar en un desplaçament exigent per continuar progressant a la classificació.