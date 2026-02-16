El CTJBM arrasa amb 18 medalles al Català Infantil de judo a Barcelona

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) ha signat una actuació extraordinària en el Campionat de Catalunya Infantil disputat dissabte al pavelló de les Llars Mundet, a Barcelona. L'equip, format per judokes de l'Esport7, el Club Judo Moià i el Judo Ripoll, ha sumat un total de 18 medalles, una xifra que confirma el gran moment de forma i el treball de base que es desenvolupa a la Catalunya Central.
Domini a la Primera Divisió
En la competició de Primera Divisió, el CTJBM ha aconseguit 17 podis, repartits en vuit medalles d'or, quatre de plata i cinc de bronze. Uns resultats que situen el centre com un dels grans protagonistes del campionat.
Els títols de campions de Catalunya han estat per a Txell Fenoy (Club Judo Moià) en -36 kg, Joan Montes (Esport7) en -42 kg, Bruna Rafat (Esport7) en -44 kg, Nina Rafat (Esport7) en -48 kg, Helena Busquets (Club Judo Moià) en -52 kg, Guillem Domingo (Club Judo Moià) en -55 kg, Damià Bujor (Esport7) en -60 kg i Noa Lozano (Esport7) en -63 kg.
Les medalles de plata han estat per a Lotta Gallego (Esport7) en -40 kg, Gerard Casasayas (Esport7) en -42 kg, Suri Gundín (Esport7) en -48 kg i Júlia Herrero (Esport7) en -57 kg.
Pel que fa als bronzes, han pujat al tercer graó del podi Martí Vinyals (Club Judo Moià) en -42 kg, Oriol Corcuera (Club Judo Moià) en -42 kg, Oriol López (Judo Ripoll) en -46 kg i Laia Coma (Club Judo Moià) en -57 kg. També han competit en aquesta divisió Yuri Bordallo i Lluc Campanario, tots dos del Club Judo Moià.
Presència també a la Segona Divisió
En la Segona Divisió, David Basora (Club Judo Moià) ha completat la gran jornada del centre amb una medalla de bronze en la categoria de més de 66 kg. Per la seva banda, Eric Fernández (Club Judo Moià) ha participat en -38 kg, sumant experiència en una competició d'alt nivell.
Des del cos tècnic del CTJBM s'ha destacat no només l'èxit esportiu, sinó també l'actitud, el compromís i els valors demostrats pels judokes sobre el tatami. Amb aquest balanç excel·lent, el centre ja prepara els pròxims reptes oficials: el Campionat de Catalunya Cadet i la Copa d'Espanya Infantil, que se celebrarà properament a Galícia.