El judo bagenc i moianès suma quatre medalles al Campionat d'Espanya base

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat una actuació destacada al Campionat d'Espanya de judo en categories infantil (U15) i cadet (U18), disputat aquest cap de setmana, amb un balanç de quatre medalles -una d'or i tres de bronze- i quatre classificacions de finalista. Uns resultats que consoliden el nivell del judo del territori en la principal competició estatal de base.
Bruna Rafat, campiona d'Espanya
El gran èxit de la participació bagenca i moianesa ha estat la medalla d'or aconseguida per Bruna Rafat, de l'Esport7, que s'ha proclamat campiona d'Espanya en categoria infantil (-44 kg). El triomf confirma la progressió de la judoka, que s'imposa així en la competició més exigent del calendari estatal.
Tres bronzes en categoria cadet
En categoria cadet, el CTJBM ha sumat tres medalles de bronze en un context de màxima competitivitat. Han pujat al podi Carlos Llamas (Esport7, -55 kg), Inés Guerrero (Club Judo Moià, -57 kg) i Ivet Beltran (Osona Judo Club, -48 kg), que han completat una actuació de mèrit davant rivals d'alt nivell.
Finalistes i participació àmplia
Més enllà de les medalles, l'equip ha obtingut diversos resultats destacats amb la cinquena posició de Nina Rafat (Esport7, -48 kg U15) i els setens llocs de Berta Domínguez (Esport7, -63 kg U18), Dumi Croitor (Esport7, -73 kg U18) i Laia Coma (Club Judo Moià, -57 kg U18).
La delegació s'ha completat amb la participació de Gerard Casasayas, Martí Vinyals, Damià Bujor, Helena Busquets, Suri Gundín, Noa Lozano i Guillem Domingo, que també han competit al màxim nivell estatal.
Satisfacció ambiciosa de l'equip tècnic
Des de la direcció tècnica del centre valoren positivament els resultats, tot i mantenir una mirada exigent. En aquest sentit, asseguren que estan "contents amb els resultats de l'equip, però no conformes", ja que consideren que, tenint en compte la temporada dels judokes, el nombre de medalles podria haver estat encara superior.