El judo del Bages i Moianès suma dues medalles a la Copa Catalana júnior

Les instal·lacions del CEM Mundet de Barcelona van acollir dissabte al matí la celebració de la Copa Catalana Júnior de Judo, una competició que va comptar amb una destacada participació dels esportistes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM).
L'equip va tancar la jornada amb un balanç de dues medalles i dues cinquenes posicions, consolidant una notable actuació col·lectiva.
Plata per a Inés Guerrero i bronze per a Adrià Serrat
En l'apartat de podis, Inés Guerrero, del Club Judo Moià, es va proclamar subcampiona de la competició després d'aconseguir la medalla de plata en la categoria de menys de 57 quilos.
Per la seva banda, Adrià Serrat, també del Club Judo Moià, va pujar al podi amb la medalla de bronze en el pes de menys de 81 quilos.
Dues cinquenes posicions per a Esport7
La bona línia de resultats de l'equip es va completar amb els diplomes de finalista aconseguits per Dumi Croitor, d'Esport7, en la categoria de menys de 73 quilos, i Biel Perau, també d'Esport7, en menys de 81 quilos.
Tots dos van quedar a tocar de les medalles després d'obtenir una meritòria cinquena posició en les seves respectives categories.
La participació del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès es va completar amb l'actuació de Núria Corcuera, del Club Judo Moià.