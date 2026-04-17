El Paidos cau a semifinals i la Joviat serà l'únic finalista bagenc a la Copa Colegial

El Paidos de Sant Fruitós de Bages ha quedat eliminat de la Copa Colegial femenina després de perdre aquest dissabte a semifinals davant el Santa Anna de Mataró per 47 a 53. Amb aquest resultat, la Joviat serà l'únic equip del Bages present a la gran final, en aquest cas en categoria masculina.
Un duel competitiu fins al final
El partit, disputat a Sant Fruitós de Bages, ha començat amb un bon inici de les locals, que s'han avançat en el marcador en els primers minuts. Tot i això, el Santa Anna ha reaccionat ràpidament i ha capgirat el resultat abans del descans, al qual s'ha arribat amb avantatge visitant (20-24).
A la represa, el duel s'ha mantingut molt equilibrat, amb alternatives constants i diferències curtes. El Paidos ha competit fins al final i ha arribat amb opcions a l'últim quart, però un millor tram decisiu de les mataronines, amb més encert en els minuts finals, ha acabat decantant el partit.
La Joviat, a la final del Nou Congost
Amb l'eliminació del Paidos, la Joviat serà l'únic representant bagenc a les finals de la Copa Colegial. L'equip manresà disputarà la final masculina contra el Joanot Martorell d'Esplugues el proper 24 d'abril a les 6 de la tarda al pavelló del Nou Congost de Manresa.