Èxit del Campionat de Catalunya màsters celebrat a Manresa amb 723 nedadors

Manresa ha estat aquest cap de setmana l'epicentre de la natació màster catalana amb la celebració del Campionat de Catalunya d'hivern en piscina de 25 metres. La competició, organitzada pel Club Natació Manresa i la Federació Catalana de Natació, ha reunit 723 nedadors de 60 clubs i ha destacat tant per l'elevada participació com pel nivell esportiu, amb rècords europeus, estatals i catalans, i una actuació molt destacada del club amfitrió.
Una cita de referència de la natació màsters
El Campionat de Catalunya d'hivern màsters ha convertit Manresa en punt de trobada de la natació catalana durant tot el cap de setmana. Amb 723 esportistes inscrits procedents de 60 clubs, la competició ha estat una de les més multitudinàries dels darrers anys en aquesta categoria, consolidant-se com una cita de referència del calendari esportiu.
La prova s'ha disputat en piscina de 25 metres i ha comptat amb la participació de nedadors i nedadores de totes les franges d'edat màsters, amb un ambient competitiu però també marcat pel caràcter esportiu i de convivència propi d'aquesta disciplina.
Rècords europeus, estatals i catalans
El nivell esportiu del campionat ha estat especialment elevat. Un dels moments més destacats ha estat l'assoliment d'un nou rècord d'Europa a càrrec de la nedadora Mireia Garcia, del CE Mediterrani, en la prova dels 100 metres papallona en la categoria +45.
A més, durant el cap de setmana s'han batut fins a cinc rècords d'Espanya en diferents proves i categories. Entre aquests, sobresurt el rècord estatal aconseguit per la nedadora del Club Natació Manresa Montserrat Gomariz en els 100 metres estils de la categoria +55, amb un temps de 1'15"82.
El balanç de marques s'ha completat amb un total de 73 rècords de Catalunya, repartits entre les diverses franges d'edat, una dada que reforça el gran nivell competitiu viscut a les instal·lacions manresanes.
Gran actuació del Club Natació Manresa
La participació del Club Natació Manresa ha estat especialment destacada, tant pel nombre de medalles com pels resultats assolits. El club amfitrió ha tancat el campionat amb un total de 15 medalles: 9 d'or, 4 de plata i 2 de bronze, confirmant el bon moment esportiu dels seus nedadors màsters.
Es van proclamar campiones i campions de Catalunya Núria Carrasco en els 50 metres esquena de la categoria +55; Montserrat Gomariz en els 100 i 200 metres estils (+55); Maria J. Egea en les proves de 50 i 100 metres braça i 100 metres estils de la categoria +25; Anabel Malagarriga en els 100 metres braça (+55); Daniel Garcia-Rollán en els 200 metres braça (+20), així com el relleu femení de 4x50 metres estils en la categoria +200.
Pel que fa a les medalles de plata, Núria Carrasco, Anabel Malagarriga i Daniel Garcia-Rollán van pujar al segon esglaó del podi en les seves respectives proves. Les medalles de bronze van ser per a Maria Josep Negro i per al relleu femení de 4x50 metres lliures.
Un cap de setmana d'esport a Manresa
La celebració del Campionat de Catalunya d'hivern màsters ha suposat també un impacte esportiu i social per a la ciutat, que ha acollit centenars de nedadors, tècnics i acompanyants al llarg del cap de setmana. L'organització conjunta del Club Natació Manresa i la Federació Catalana de Natació ha permès el bon desenvolupament de la competició i ha reforçat el paper de Manresa com a seu habitual de grans esdeveniments esportius.