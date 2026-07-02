Gonçalo José Sousa torna a batre un rècord de l'Avinent Manresa: ara els 3.000 metres llisos

Gonçalo José Sousa continua reescrivint la història de l'atletisme manresà. Només una setmana després de convertir-se en el nou posseïdor del rècord absolut del Club Atlètic Manresa (CAM) en els 1.500 metres llisos, l'atleta de l'Avinent Manresa ha tornat a superar una plusmarca històrica de l'entitat, aquesta vegada en la prova dels 3.000 metres llisos.
Sousa ha establert el nou rècord aquest dijous al segon Memorial Bernat Peso, disputat a la pista de La Bòbila de Gavà, on ha completat la distància en un temps de 8 minuts, 7 segons i 5 centèssimes, un registre que passa a convertir-se en la nova millor marca absoluta del club.
Segon rècord del club en només una setmana
La nova plusmarca arriba només set dies després que el migfondista establís també un nou rècord del CAM en els 1.500 metres llisos. En aquella ocasió, durant un control de la Federació Catalana d'Atletisme també disputat a Gavà, va aturar el cronòmetre en 3'44"53, millorant en set centèsimes el registre d'Ivo Clotet, vigent des del 22 d'agost de 1989.
Aquella marca va permetre esborrar el rècord absolut més antic del Club Atlètic Manresa, que havia resistit durant gairebé 37 anys. Ara, només una setmana més tard, Sousa amplia el seu protagonisme en la història de l'entitat incorporant una nova plusmarca al seu palmarès.
Un excel·lent moment de forma
Aquest segon rècord consecutiu confirma l'excel·lent estat de forma de Gonçalo José Sousa, que continua consolidant-se com una de les principals referències del mig fons de l'atletisme català.
Amb els nous registres aconseguits en els 1.500 i els 3.000 metres llisos, l'atleta de l'Avinent Manresa es confirma com un dels grans protagonistes de la temporada i continua engrandint el seu nom dins la història del Club Atlètic Manresa.