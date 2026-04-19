Jornada negativa per als equips bagencs de Primera Catalana: només puntua la Pirinaica

Els quatre equips del Bages que competeixen a Primera Catalana han tancat una jornada amb resultats majoritàriament negatius aquest cap de setmana. Només la Pirinaica ha sumat un punt amb un empat al camp de la UE Sants, mentre que el Gimnàstic Manresa, el Cardona i el Joanenc han perdut els seus partits a domicili.
La Pirinaica suma un punt al camp de la UE Sants
La Pirinaica ha empatat 1-1 al camp de la UE Sants, conjunt situat en zona baixa de la classificació. L'equip del Bages s'ha avançat al minut 31 amb un gol d'Altimira, però el conjunt barceloní ha aconseguit igualar el marcador al minut 60 mitjançant Daniel Lucea.
Amb aquest empat, la Pirinaica es manté en el terç superior de la taula, tot i que es troba sense opcions reals de lluitar per les posicions de promoció, situades a més de deu punts.
El Gimnàstic Manresa perd a Poble Sec tot i jugar amb superioritat
El Gimnàstic Manresa ha caigut per 2-1 al camp de l'APA Poble Sec en un partit marcat per la igualtat i per una expulsió que ha condicionat el tram final. Els locals s'han avançat amb dos gols de Quim Solé i Óscar Muñoz, als minuts 27 i 33.
Els manresans han retallat distàncies al minut 38 amb una diana de Marc Grifell. Ja a la segona part, el conjunt barceloní ha quedat amb un jugador menys per l'expulsió de Joan Marimon al minut 53, fet que ha donat superioritat numèrica al Gimnàstic. Tot i això, el marcador no s'ha mogut.
L'equip manresà es manté a la zona mitjana de la classificació, en terra de ningú.
El Cardona cau a les Borges Blanques en un duel directe
El Cardona ha perdut per 3-2 al camp de les Borges Blanques en un enfrontament entre equips de la part baixa de la taula. Els locals han encarrilat el partit amb gols de Marc Garcia al minut 15 i de Malick Diakite, al minut 31.
Abans del descans, Antonio Roldán ha retallat diferències i, ja a la represa, Gerard Piñot ha aconseguit empatar el partit al minut 53. Quan semblava que el duel podia decantar-se per qualsevol costat, José Luis Castillo ha fet el gol definitiu per als locals al minut 73.
El Joanenc perd al camp del Turó Peira i trenca la ratxa
El Joanenc ha caigut per 2-1 al camp del Turó Peira i ha vist trencada una ratxa de tres victòries consecutives en una jornada clau. Els barcelonins s'han avançat al minut 17 amb un gol de Sergio Damián Obispo.
A la segona part, Daniel Cayuela ha establert l'empat al minut 60, però només onze minuts després Josué ha marcat el 2-1 definitiu. Amb aquesta derrota, el conjunt bagenc deixa escapar l'oportunitat de sortir de les posicions de descens.