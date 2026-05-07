La II Volta Ciclista Màster a Montserrat provocarà talls puntuals de trànsit a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dissabte 9 de maig el trànsit es veurà afectat en diversos punts de la ciutat amb motiu de la celebració de la primera etapa de la II Volta Ciclista Màster a Montserrat, organitzada pel Club Ciclista Fem Club. La cursa comportarà talls de trànsit dinàmics durant el matí en diferents carrers i vies de la capital del Bages.
Dues passades pel nucli urbà
Els ciclistes participants faran dues passades pel terme urbà de Manresa entre les 10.25 i les 11.20 hores. La primera afectació es produirà entre les 10.25 i les 10.40 hores, quan el recorregut entrarà a la ciutat pel barri del Xup, procedent de la C-37z. Els corredors travessaran el pont de Sant Francesc, el passeig del Riu, la plaça Mil·lenari, el carrer Francesc Moragas i la carretera de Cardona abans de sortir de nou cap a Sant Joan de Vilatorrada per la C-37z i la C-55.
La segona passada tindrà lloc entre les 10.55 i les 11.20 hores. En aquest cas, el gruix de corredors arribarà des de Sant Joan de Vilatorrada per la C-55 i la C-37z i recorrerà novament la carretera de Cardona, el carrer Francesc Moragas i la plaça Mil·lenari. Després continuarà per la carretera de Sant Joan, a l'altura de la zona esportiva del Congost, l'avinguda Pirelli, el carrer Torroella i el camí de Castellfollit del Boix, fins a tornar a sortir de Manresa pel barri del Xup en direcció a Sant Salvador de Guardiola.
Recomanació d'evitar els trams afectats
Els talls de trànsit seran puntuals i dinàmics, coincidint amb el pas dels ciclistes, però es recomana als conductors evitar les zones afectades durant les franges horàries indicades i planificar itineraris alternatius per reduir les possibles retencions.
La II Volta Ciclista Màster a Montserrat és una prova adreçada a corredors veterans i màster, i recorrerà diverses poblacions de la Catalunya Central al llarg de la jornada.