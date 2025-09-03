La Letònia d'Steinbergs avança cap als quarts de final a l'Eurobasket

La primera fase de l'Eurobasket ha acabat amb bones notícies per a Marcis Steinbergs i dolentes per a Diego Ocampo. En un duel directe entre les dues seleccions amb representants del Baxi Manresa, Letònia s'ha imposat a Txèquia amb un marcador molt engruixit (75-109). L'ala-pivot del Baxi Manresa ha jugat més que en ocasions anteriors. Disset minuts en pista per sumar sis punts, un rebot i tres assistències. Aquest marcador ha implicat que el combinat d'Steinbergs acabi en tercer lloc la seva participació al grup A per darrere de Turquia i Sèrbia. Dissabte jugarà els quarts de final contra Lituània en el què serà un derbi bàltic.\r\n\r\nEn canvi, Ocampo ja ha finalitzat la seva presència a l'Eurobasket després que la selecció txeca hagi quedat en l'últim lloc del seu grup sense haver guanyat cap partit. L'eliminació l'allibera dels compromisos amb la seva selecció i li permetrà incorporar-se en breu als entrenaments del Baxi Manresa.\r\n