L'Avinent Manresa acaba quart al Campionat de Catalunya de clubs 2026

L'Avinent Manresa ha assolit una meritòria quarta posició final al Campionat de Catalunya de clubs 2026, després de la segona jornada disputada aquest diumenge a l'Estadi Joan Serrahima de Barcelona. L'equip manresà ha sabut defensar els bons resultats de la primera jornada i ha certificat una destacada classificació amb un total de 593 punts.
Resultat global i actuació destacada
El títol ha estat per al FC Barcelona (905,5 punts), seguit de L'Hospitalet Atletisme (844,5) i l'AA Catalunya (706). Per darrere de l'Avinent Manresa han quedat Cornellà Atlètic, Lleida UA i, en posicions de descens, el CA Igualada i la Unió Colomenca Atletisme.
Entre les actuacions més destacades del conjunt bagenc sobresurten les victòries de Martí Serra en salt amb perxa, amb un registre de 5,40 metres, i de Griselda Serret en els 5.000 metres marxa, amb un temps de 22'51"15. També cal remarcar la segona posició de Maria Clavijo en disc (45,20 metres) i la tercera de Mar Santanach en martell (50,27 metres).
Millores personals i bon rendiment col·lectiu
El campionat també ha deixat diverses millores personals, com la de Carles Mestre en els 800 metres llisos (1'53"50), Roger Gómez en els 3.000 obstacles (9'05"90), Aleix Ferrero (9'41"07) i Arantz Cendón en pes (14,26 metres), evidenciant el bon moment de forma de l'equip.
Rècord català sub16 en pes
D'altra banda, en el control federatiu disputat dissabte a Cornellà de Llobregat, l'atleta de l'Avinent Manresa Anna Recuenco va establir un nou rècord de Catalunya sub16 en llançament de pes (3 kg), amb una marca de 13,88 metres. El registre supera en 41 centímetres l'anterior rècord vigent des de 1996, consolidant una fita destacada per a l'atletisme català.