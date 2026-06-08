L'MNR Jiu Jitsu - Esport7 acaba segon en un Interclub Solidari a Barcelona

L'Acadèmia Barcelona Jiu Jitsu va acollir dissabte un Interclub Solidari de Jiu Jitsu Brasiler organitzat amb l'objectiu de recaptar fons per donar suport al professor David Caballero, conegut popularment com a Leonidas.
En l'àmbit esportiu, els lluitadors de l'MNR Jiu Jitsu - Esport7 van signar una destacada actuació col·lectiva que els va permetre aconseguir la segona posició en la classificació general per equips gràcies a la suma dels punts obtinguts en les diferents categories.
Set medalles per a l'equip manresà
En la categoria juvenil, Farré Giner es va proclamar campió després d'aconseguir la medalla d'or, mentre que Jordi Clotet i Albert Jiménez van completar una bona actuació amb una medalla de bronze cadascun.
En cinturó blanc de menys de 76 quilos, Larry Fernández va assolir el subcampionat i la medalla de plata, seguit del seu company Iván Guerra, que va acabar en tercera posició i es va penjar el bronze.
Pel que fa a la categoria de cinturó blanc de menys de 70 quilos, Èric Martínez va completar una notable competició que el va portar fins a la segona posició i la medalla de plata.
En cinturó blau de menys de 76 quilos, Xavier Castaño també va pujar al segon esglaó del podi després d'aconseguir una medalla de plata.
Participació destacada en una jornada solidària
La participació del club manresà es va completar amb les actuacions de Sergio Cabezón, Roger Moret i Roger Mominó.
La jornada va combinar l'activitat competitiva sobre el tatami amb el caràcter solidari de l'esdeveniment, impulsat per donar suport al professor David Caballero.