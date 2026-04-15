Manresa acull una fase del torneig 6vs6 al Cruyff Court amb set equips

La pista Cruyff Court de la plaça Milcentenari de Manresa va acollir dissabte una fase del torneig 6vs6 de futbol amb la participació de set equips, en una matinal marcada per l'ambient familiar i la promoció de l'esport entre joves. L'equip guanyador va ser The Dragons, de l'Escola Puigberenguer, que accedeix a la següent fase.
Participació diversa i ambient familiar
El torneig va comptar amb sis equips mixtos i un equip íntegrament femení, el Puig Girls, que tot i tenir el passi assegurat per a la següent fase van voler participar en la competició. També hi van prendre part equips de les escoles Bages, Puigberenguer, Oms i de Prat i Sant Ignasi.
La jornada va reunir un públic familiar nombrós que va seguir els partits i va contribuir a generar un ambient festiu i esportiu al voltant de la competició.
Propera cita: final territorial a Manresa
El 9 de maig se celebrarà a Manresa la final territorial del torneig, que comptarà amb la participació d'equips de Terrassa. Els equips guanyadors d'aquesta fase avançaran a la fase regional.
L'organització del torneig va anar a càrrec de l'alumnat del Curs d'Iniciació de Tècnic/a d'Esport de l'Institut Lacetània, sota la coordinació del programa Joventut Esportiva, Societat Activa de l'Ajuntament. L'arbitratge va ser responsabilitat del Consell Esportiu del Bages.
Participació manresana a la trobada JESA a Vic
Paral·lelament, un total de 54 joves de Manresa -24 noies i 30 nois- van participar en la segona trobada de Joventut Esportiva, Societat Activa (JESA), celebrada aquest diumenge 12 d'abril a Vic, amb la presència també de joves d'Igualada i un total de 140 participants.
Els representants manresans van formar dos equips de futbol masculins i sis equips de voleibol mixtos, destacant especialment en aquesta disciplina amb un segon i un tercer lloc.
A més de la competició, la jornada va incloure activitats com ciclisme en carretera i escalada, així com un dinar conjunt que va afavorir la convivència i el bon ambient entre els participants.