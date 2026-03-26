Sant Joan acollirà una caminada solidària i inclusiva impulsada per la Fundació Barça

Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest dissabte una caminada solidària i accessible impulsada per la Fundació Barça en el marc del projecte socioeducatiu Barça Activa't de Manresa. La iniciativa, liderada per joves amb discapacitat intel·lectual de Ampans, vol promoure hàbits saludables i contribuir a una causa social.
Una iniciativa educativa a través de l'esport
La caminada forma part del projecte Barça Activa't, una proposta socioeducativa que utilitza l'esport com a eina de transformació social. El programa, que compta amb el suport de les diputacions, treballa amb infants i joves per fomentar el seu desenvolupament integral, tant en l'àmbit esportiu com personal.
A través d'una metodologia pròpia, el projecte posa l'accent en valors com el respecte, l'esforç, el treball en equip, la humilitat i l'ambició. En aquest context, la caminada d'aquest dissabte esdevé una acció pràctica per traslladar aquests valors a la comunitat.
Recorregut accessible i obert a tothom
L'activitat tindrà lloc aquest dissabte i començarà a les 10 del matí des de l'Espai Jove de Sant Joan de Vilatorrada. El recorregut serà de 5 quilòmetres i està pensat perquè hi pugui participar qualsevol persona, independentment de l'edat o la condició física.
Per tal de facilitar l'organització, es recomana fer una inscripció prèvia gratuïta. La proposta vol ser inclusiva i oberta a tota la ciutadania, reforçant així el seu caràcter comunitari.
Component solidari amb el Banc d'Aliments
Més enllà de la vessant esportiva, la caminada tindrà també un objectiu solidari. Les persones participants podran col·laborar amb el Banc d'Aliments aportant productes de llarga conservació.
Es recomana especialment contribuir amb aliments bàsics i nutritius com arròs, pasta, llegums, conserves, oli o llet, prioritzant formats familiars i amb una data de caducitat llarga.
Activitats complementàries i col·laboracions
Durant la jornada, els participants disposaran d'avituallament amb snacks i begudes isotòniques. A més, s'han previst sortejos d'articles i el repartiment d'obsequis fets a mà.
L'activitat compta amb la col·laboració de l'entitat Guineus del Collbaix, així com de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Ampans i la Fundació Barça.