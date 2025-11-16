Triple empat dels equips bagencs de Primera Catalana

Els quatre equips bagencs de Primera Catalana han empatat aquest cap de setmana els seus respectius partits. El Joanenc i la Pirinaica ho han fet a 1 gol en el derbi comarcal de la categoria. El Gimnàstic també, contra la UE Sants, i el Cardona, finalment, ha empatat a 3 contra el Turó Peira.
Igualada en el derbi bagenc
La Pirinaica ha pogut treure un punt de Sant Joan de Vilatorrada després d'empatar un gol matiner local al minut 3, obra de Biel Castilla. Ha estat a la segona part que els de la Mion han igualat al 50 mitjançant Felipe Guerrero. L'empat és un mal resultat per als dos equips. El Joanenc no surt de les places de descens i la Pirinaica perd una altra oportunitat d'enganxar-se a les places altes de la taula.
Desencís a Manresa i a Cardona
El Gimnàstic Manresa ha cedit dos punts al Gimnàstic Park contra la UE Sants, que es troba a la part baixa de la taula. Daniel Muela avançava els barcelonins al minut 37 i no ha estat fins al 84 que Albert Rubio no ha establert la igualada definitiva. Amb l'empat -el quart consecutiu, els manresans perden l'oportunitat de situar-se el places de promoció.
Pitjor ha estat l'experiència del Cardona, que ha vist com se li escapava la victòria després de posar-se 3-0 amb dos gols en contra en els últims tres minuts del temps reglamentari. Els bagencs han realitzat un gran partit que els ha permès tenir contra les cordes el Turó Peira, segon a la taula. Els de la vall salina s'han posat el partit de cara amb gols de Joan Viladomat al minut 16 i d'Iker Navarro, al 21. Només començar la segona Part, Navarro ha posat el 3-0 en el marcador. A partir d'aquí, els visitants han reduït diferències al minut 57 amb gol de Antonio García. Quan semblava que el partit estava sentenciat, Marc Rojas ha marcat al minut 87 i Albert Llorca ha igualat al 89. Amb l'empat, el Cardona queda a tocar de les places de descens.