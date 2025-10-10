Un miler de persones correran a Manresa contra el racisme en la primera Cursa Antiracista

Manresa viurà el dissabte 18 d'octubre la primera Cursa Antiracista, una iniciativa del col·lectiu Mai Més, que treballa per combatre el feixisme, el racisme i els discursos d'odi. La prova, que començarà a les 10 del matí, ha superat totes les expectatives amb un miler de persones inscrites i es convertirà en una jornada reivindicativa i festiva alhora.
Una resposta massiva de la ciutadania
Des de Mai Més, entitat organitzadora, han expressat la seva satisfacció per la gran resposta de la ciutadania. Consideren que la mobilització demostra "que hi ha molta gent disposada a defensar la convivència i a plantar cara als discursos que fomenten l'odi".
El col·lectiu destaca que aquest suport massiu anima a continuar treballant per "construir un mur de contenció" davant l'extrema dreta i les organitzacions racistes.
Més que una cursa: una jornada per la convivència
La cursa, de 5 quilòmetres pel centre de Manresa, donarà el tret de sortida a les 10 del matí, mentre que a 2/4 de 12 del migdia començarà el cros infantil d'un quilòmetre, pensat perquè els més petits també puguin participar-hi.
A banda de l'activitat esportiva, la jornada inclourà una fira d'entitats, monòlegs, un dinar popular i un acte central de cloenda, que serviran per compartir experiències i reforçar vincles entre veïns i col·lectius diversos.
Un moviment amb voluntat de futur
Des del col·lectiu Mai Més afirmen que aquesta primera cursa és "només el començament" d'un projecte col·lectiu i sostingut en el temps. La seva intenció és articular la lluita antifeixista i antiracista a través d'accions polítiques i socials els propers anys.
"Construir comunitats fortes, treballar amb diferents sectors de la societat i plantar-nos fermament contra aquells que volen trencar la ciutat és la clau per impedir el creixement de les organitzacions racistes", han remarcat des de l'entitat.
Amb aquesta primera Cursa Antiracista, Manresa es posiciona com una ciutat compromesa amb la igualtat i la convivència, fent de l'esport i la participació ciutadana una eina de transformació social.