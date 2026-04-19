Un triple final condemna l'Artés a Vic malgrat dominar tot el partit

El CB Artés ha caigut a la pista del CB Vic - UVic (66-65) amb un triple als darrers segons després d'haver anat sempre per davant, en una derrota dolorosa però sense efectes en el lideratge.
Desenllaç cruel després de quaranta minuts de domini
El CB Artés ha viscut aquest cap de setmana una de les derrotes més dures de la temporada en perdre per 66 a 65 a la pista del CB Vic - UVic. Els bagencs han dominat el marcador durant tot el partit, però un triple de Jordi Carrera en els darrers segons ha capgirat el resultat.
L'intent final dels visitants, ja a la desesperada, no ha entrat, certificant un desenllaç cruel per a un equip que havia controlat el joc fins al tram final. Tot i això, la derrota no compromet el lideratge del CB Artés a la classificació.
Bon inici i control fins al darrer quart
El conjunt bagenc ha començat el partit amb solidesa i s'ha situat ràpidament per davant en el marcador. Al final del primer quart, el resultat era d'11-16, una diferència que s'ha mantingut al llarg del segon període fins arribar al descans amb un 26-31 favorable.
A la represa, el duel s'ha mantingut equilibrat, però sempre amb l'Artés al davant. El tercer quart s'ha tancat amb un 41-47 que deixava el partit ben encarat per als interessos bagencs.
Remuntada local i cop final
En el darrer quart, però, el CB Vic - UVic ha anat retallant distàncies progressivament fins a arribar a un final ajustat. Ha estat en aquest moment decisiu quan Jordi Carrera ha encertat el triple que ha donat la victòria als osonencs, deixant sense marge de reacció real els visitants.
Malgrat el cop anímic, el CB Artés manté la primera posició i continua depenent d'ell mateix en el tram final de la temporada.
Roqueta, el més destacat
En l'àmbit individual, Roqueta ha estat el jugador més destacat del CB Artés, amb una actuació completa de 21 punts, 6 rebots i 3 pilotes recuperades.