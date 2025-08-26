Balsareny celebra la 22a Setmana de la Joventut amb activitats per a tots els gustos

La Setmana de la Joventut de Balsareny arribarà enguany a la seva 22a edició amb una programació variada i adreçada a tots els públics. Entre l'1 i el 7 de setembre, el municipi acollirà una trentena d'activitats que combinen esports, tallers, espectacles familiars, concerts i tradició, amb l'objectiu de dinamitzar el poble i oferir propostes per a infants, joves i famílies.
Inici amb festa de l'escuma i cinema a la fresca
La setmana arrencarà el dilluns 1 de setembre amb la festa de l'escuma a la Llar d'Infants Sant Marc (18 h a 20 h), seguida d'un sopar popular i una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de La Ola.
El dimarts 2, el protagonisme serà per al torneig 3x3 de bàsquet al Poliesportiu Municipal (19 h), mentre que el dimecres 3 es viurà el torneig de vòlei al mateix recinte i horari.
Joc de nit i el Tussifest
El dijous 4 serà el torn del Joc de Nit (21 h, plaça de l'Ajuntament), una activitat que reuneix desenes de joves en proves i dinàmiques lúdiques.
El divendres 5 arriba el Torneig de Botifarra (16 h, El Sidral) i, al vespre, el Tussifest (19 h, Castell de Balsareny), amb les actuacions de Requena's Duo, Peyote, Ultimatom Band i DJ Sangu. La nit es completarà amb el sopar popular organitzat per la Colla Petafluix (20.30 h).
Dissabte de pregó, concerts i Tussinàsso
El dissabte 6 començarà amb el Garri'n'Kana al camp del cementiri municipal (15.30 h). A les 22 h, la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari del pregó i el castell de focs, a càrrec de la colla Petafluix.
La festa continuarà amb el Tussimòbil amb Xaranga Màgic (22.30 h) i, a mitjanit, concert a la sala El Sindicat amb Antonio el Remendao, Baya Baye i DJ Morgan. La jornada culminarà a la matinada amb el tradicional Tussinàsso (6 h, plaça de la Mel).
Cloenda amb teatre, quinto i sardanes
El diumenge 7 es tancarà la Setmana de la Joventut amb activitats per a tots els públics: a les 18 h, l'obra N'importe quoi de la companyia Leandre Clown a la sala El Sindicat; a les 19 h, el clàssic quinto a la plaça Ricard Vinyes, i a les 20.30 h, les tradicionals sardanes en llauna al mateix espai.