Cabristone 2025 convertirà Cabrianes en un poblet del Far West

Cabrianes ja es prepara per a les Festes d'Estiu, que enguany tornen amb una temàtica del Far West i el nom de Cabristone 2025. Del 17 al 22 de setembre, el poble oferirà activitats per a totes les edats: la cursa Cabrorun, concerts, tallers, sardanes, el tradicional Quinto, arrossada popular i el plat fort de diumenge al vespre, l'espectacle La niña bonita d'en Peyu, que ja ha venut 180 entrades.
Dijous: tret de sortida amb música i tapes
Les festes arrencaran dijous 18 de setembre amb l'engalanament del poble i la inauguració al vespre, seguida del show d'Els Trempats. Després, actuació de Sal i Pebre, sopar de pinxos i un taller de country organitzat per Country Sallent per ambientar tothom al més pur estil del Yellowstone.
Divendres: segona edició de la Cabrorun
Divendres serà el torn de l'esport amb la segona edició de la Cabrorun, que ja compta amb més de 300 inscrits. Després del sopar popular, la nit continuarà amb el concert de Waikiki Versions i la música de DJ Dolça van Leeuwen, que animarà la festa fins ben entrada la matinada.
Dissabte: arrossada, gimcana i nit de concerts
El dissabte començarà amb un torneig de petanca i continuarà amb una arrossada popular al migdia. A la tarda, la tradicional gimcana Indis contra cowboys promet diversió per a totes les edats. El vespre inclourà el Quinto, sopar d'hamburgueses i una nit de música amb Enfiestaos i DJ Rutxo.
Diumenge: matí infantil, sardanes i en Peyu al vespre
Diumenge començarà amb missa i animació infantil amb l'Idoia, seguida de vermut i sardanes amb la Cobla Berga Jove. El punt àlgid arribarà al vespre amb en Peyu i l'espectacle La niña bonita, que ja ha despertat gran expectació amb 180 entrades venudes.
Dilluns: cloenda amb futbol, xocolatada i Jordi Bruch
El dilluns 22 tancarà les festes amb un partit de futbol, inflables per a la canalla, xocolatada popular i el concert de Jordi Bruch com a fi de festa. L'AVV Cabrianes i l'Ajuntament de Sallent agraeixen el suport de més de 40 entitats, comerços i empreses locals per fer possible unes festes que prometen convertir Cabrianes en el seu propi Yellowstone.