Divendres es presentarà el conte «Claudina i el gosset petaner» a la Biblioteca de Sant Fruitós

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà el divendres 25 d'abril, a les 6 de la tarda, la presentació del llibre Claudina i el gosset petaner dels santjoanencs Joan Garcia Borjas i Joan Romero.

Aquesta història, creada per Borjas i il·lustrada per Romero ens parla del Txaki, un gosset de carrer i la pallassa Claudina i ho fa amb una doble portada, explicant, per una banda, la visió del gos i per l'altra la de la Claudina.

La història inclou cançons creades per Borjas, qui també és músic, i que es podran escoltar durant de la presentació.

L'acte és obert a tothom, especialment a les famílies amb infants.