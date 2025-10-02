El Kursaal omplirà amb «Recordant Nino Bravo» de Serafín Zubiri i la Unió Musical del Bages

La sala gran del Kursaal acollirà aquest diumenge 5 d'octubre el concert Recordant Nino Bravo, amb Serafín Zubiri i la Banda de la Unió Musical del Bages. L'acte, que ha venut totes les entrades, oferirà un recorregut emotiu pels grans èxits del cantant valencià.
Un concert amb entrades exhaurides
El Kursaal viurà diumenge, a les 6 de la tarda, una de les cites musicals més especials de la temporada. L'espectacle Recordant Nino Bravo, que ha exhaurit totes les entrades des de fa setmanes, portarà a l'escenari el pianista i cantant Serafín Zubiri, acompanyat per la Banda de la Unió Musical del Bages.
Una gira amb més de 200 actuacions
Recordant Nino Bravo ja ha passat per més de dues-centes poblacions de l'Estat espanyol, sempre amb una acollida entusiasta. L'objectiu és reviure la veu i l'emoció d'un dels grans mites de la música espanyola, desaparegut prematurament però encara avui molt recordat i estimat.
Cançons que perduren en el temps
El repertori inclourà les peces més icòniques dels cinc discos que va editar Nino Bravo: Te quiero, te quiero, Noelia, Un beso y una flor, América o Libre, entre moltes altres.
La singularitat de la banda local
Una de les particularitats de l'espectacle és que, a cada ciutat, la base musical és interpretada per la banda de la localitat. En aquesta ocasió, la Unió Musical del Bages serà l'encarregada de posar música al concert, aportant una sonoritat pròpia que farà vibrar el públic del Kursaal.