El Museu de l'Aigua i el Tèxtil mostra la recerca artística de Gemma París dins Prototips

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa presentarà aquest divendres 16 de gener, a les 5 de la tarda, el projecte de recerca artística que l'artista Gemma París ha desenvolupat en el marc del programa de residències Prototips. La sessió permetrà conèixer el procés de treball dut a terme al museu durant els darrers mesos i aprofundir en una recerca que estableix vincles entre l'art contemporani, el patrimoni tèxtil i la realitat industrial del Bages.
El programa Prototips i el diàleg amb els oficis
Prototips és un programa de residències artístiques que promou el diàleg entre la recerca artística contemporània i els oficis artesanals, posant en relació artistes visuals amb museus del territori. El programa està impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través del Pla d'Impuls de les Arts Visuals, amb el suport del Departament de Cultura, i és coordinat per la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya (PAAC), en col·laboració amb diversos museus catalans.
L'any 2025, Prototips va oferir quatre residències artístiques de quatre mesos de durada, que es van desenvolupar entre els mesos de juliol i desembre. Aquestes residències estaven adreçades a artistes visuals amb projectes de recerca i experimentació vinculats a materials tradicionals com el tèxtil, el paper, la ceràmica o el suro, amb la voluntat de generar nous relats i mirades a partir del patrimoni material i immaterial.
Una recerca arrelada al patrimoni tèxtil del Bages
En aquest context, l'artista Gemma París ha desenvolupat al Museu de l'Aigua i el Tèxtil el projecte Si tu files les vores, jo pensaré amb les mans. Es tracta d'una recerca artística centrada en el patrimoni de la indústria tèxtil conservat al museu i en el context tèxtil de la comarca del Bages, amb una aproximació que combina l'estudi d'arxius, l'experimentació material i el treball col·laboratiu amb agents del territori.
El projecte ha comptat amb el suport tècnic del Museu de l'Aigua i el Tèxtil i amb la col·laboració d'experts i empreses del sector tèxtil de la comarca, fet que ha permès connectar la recerca artística amb el coneixement industrial i artesanal encara present al territori.
El procés creatiu i les peces resultants
Durant la residència, Gemma París ha treballat a partir dels fons documentals i materials del museu. A partir d'aquesta recerca, ha elaborat dibuixos de punts de costura, un glossari en forma de llibre d'artista i una obra tèxtil teixida en teler Jacquard. Aquesta darrera peça ha estat produïda en col·laboració amb empreses tèxtils de Manresa, reforçant el vincle entre la creació contemporània i la indústria local.
La presentació del projecte permetrà conèixer de prop tot aquest procés de recerca i creació, així com posar en valor el diàleg establert entre l'art contemporani, el patrimoni museístic i el teixit industrial del Bages. La sessió s'adreça tant al públic interessat en l'art i la cultura com a les persones vinculades al món del patrimoni i del sector tèxtil.