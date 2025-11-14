El Museu del Barroc reforça el cicle musical amb un recorregut pels instruments del període

El Museu del Barroc de Catalunya impulsa una nova edició del cicle La música a la Catalunya del Barroc, que enguany posa el focus en l'organologia i la transformació dels instruments durant els segles XVII i XVIII. El programa, que s'allargarà del 29 de novembre al 13 de juny, inclou conferències amb música en viu, una projecció cinematogràfica i una visita comentada al museu.
El Museu del Barroc de Catalunya torna a apostar per la divulgació musical amb la segona edició del cicle La música a la Catalunya del Barroc, una proposta que consolida la línia de treball de la institució per apropar al públic la riquesa artística i sonora del període barroc. Si la primera edició va tenir un caràcter introductori, la temporada 2025-2026 se centra en l'organologia i en l'evolució dels instruments que van marcar una etapa clau en la història de la música. Va ser un temps de grans transformacions, amb la perfecció de models renaixentistes i l'aparició de noves sonoritats que definirien el llenguatge musical dels segles següents.
El cicle, que s'estendrà entre finals de novembre i mitjan juny, comptarà amb la participació de cinc especialistes que aprofundiran en les particularitats dels instruments més representatius del període. Les sessions combinaran explicacions històriques i tècniques amb interpretacions en directe, fet que permetrà al públic comprendre de manera vivencial com sonaven i com s'utilitzaven aquests instruments. A més, gràcies a la col·laboració amb Cineclub Manresa, s'inclou en la programació la projecció de la pel·lícula Tous les matins du monde, d'Alain Corneau, una obra de referència per a l'estudi de la música barroca i especialment de la viola da gamba. El conjunt d'activitats es tancarà amb un passeig musical per les peces sonores del museu.
La coordinació científica del cicle ha anat a càrrec del musicòleg i assagista manresà Oriol Pérez i Treviño, una figura destacada en la recerca i en la direcció de projectes vinculats a la música antiga. El programa compta també amb la participació de noms de referència del panorama català, com Romà Escalas, Josep Borràs, Belisana Ruiz i Jordi Comellas, que aportaran la seva experiència com a intèrprets i estudiosos.
Les activitats tindran lloc majoritàriament a la sala del claustre del Museu del Barroc. L'entrada és gratuïta, tot i que es recomana inscripció prèvia a través del web del Museu del Barroc, presencialment al mateix museu o bé trucant al 938 74 11 55. El passeig musical al Museu del Barroc de Catalunya, que clourà el cicle, té un preu de 8 euros i es pot reservar pels mateixos canals. Pel que fa a la projecció de Tots els matins del món, les entrades es podran adquirir a través del web de Cineclub Manresa o a taquilla el mateix dia de la sessió.
Programació del cicle la música a la Batalunya del Barroc
- Dissabte, 29 de novembre de 2025, 18 h - Una primera aproximació als instruments musicals a la Catalunya del Barroc, a càrrec de Romà Escalas.
- Dissabte, 14 de febrer de 2026, 18 h - La consonància dels nous instruments de vent del Barroc, a càrrec de Josep Borràs, amb interpretació musical en viu.
- Dissabte, 18 d'abril de 2026, 18 h - Els instruments de corda polsada al Barroc. La singularitat catalana i hispànica, a càrrec de Belisana Ruiz, amb interpretació musical en viu.
- Diumenge, 24 de maig, 18.30 h (Auditori Plana de l'Om) - Projecció del film Tots els matins del món.
- Dissabte, 30 de maig de 2026, 18 h - La viola da gamba a través del temps. Una mirada contemporània vers l'ideal sonor del Barroc, a càrrec de Jordi Comellas, amb interpretació musical en viu.
- Dissabte, 13 de juny de 2026, 11 h - Passeig musical al Museu del Barroc de Catalunya, a càrrec d'Oriol Pérez i Treviño.