El Pessebre Monumental de Manresa s'inspira en la industrialització i el Modernisme

El Grup Pessebrístic de Manresa inaugurarà aquest dissabte l'exposició pessebrista de Nadal a l'Espai 7 del Casino, amb una proposta que torna a situar el pessebrisme com a expressió artística i patrimonial de primer ordre. L'acte tindrà com a punt central l'estrena del Pessebre Monumental, una instal·lació de grans dimensions dedicada enguany a la industrialització primerenca de Manresa i al seu llegat modernista.
Un pessebre monumental amb identitat manresana
El Pessebre Monumental, de nou metres de llargada i tres d'amplada, estarà presidit per un gran pont de cinc arcades inspirat en una imatge icònica de l'entrada de la ciutat. L'obra s'articula en tres grans escenaris que combinen la narrativa bíblica amb elements propis del territori i la història local.
El primer espai recrea un entorn muntanyós amb una gran cova on té lloc l'escena de l'Anunciació als pastors. El segon incorpora un riu que neix de la roca i al voltant del qual s'hi representen una fàbrica de cinteria i una roda hidràulica, fidel reproducció de la instal·lada a Can Font, un dels monuments industrials més rellevants de Manresa. Aquest àmbit es completa amb horts i una cleda amb ramats, evocant la vida pagesa i ramadera.
La tercera secció, situada també entre muntanyes, presenta una gruta dedicada a l'escena de l'infern, amb dimonis i figures que desperten l'interès dels més petits. Tot el conjunt incorpora nombroses figures vinculades a les activitats agrícoles i camperoles, algunes de les quals han estat elaborades pels mateixos membres del grup en el curs de modelatge de figures de fang fet durant aquest any.
Maquetes industrials i modernistes com a complement
Com a complement al pessebre, l'exposició inclourà diverses maquetes que posen en valor el patrimoni industrial i modernista de la ciutat. Entre aquestes, es podran veure reproduccions de la farinera La Florinda, de la façana de l'Escorxador i de la fàbrica Bertrand i Serra, així com quatre maquetes de xemeneies industrials emblemàtiques: l'Alcoholera Manresana, la fàbrica del Salt, la dels Panyos i la de l'Anònima.
Inauguració i calendari de visites
La inauguració oficial de l'exposició tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a les 7 de la tarda. L'exposició del Grup Pessebrístic de Manresa es podrà visitar fins al 6 de gener de 2026, consolidant-se com una de les cites culturals nadalenques de referència a la ciutat.