El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós programa l'espectacle familiar «Rigoberta i el Windigo»

Aquest diumenge 18 de gener a les 6 de la tarda, el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà Rigoberta i el Windigo, una proposta familiar de la companyia Kali Teatre que combina teatre i titelles per abordar, amb humor i sensibilitat, temes com el medi ambient, el consum responsable i els drets dels infants.
Una proposta familiar per a tots els públics
El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages serà l'escenari, el diumenge 18 de gener a les 6 de la tarda, de l'espectacle familiar Rigoberta i el Windigo, de la companyia Kali Teatre. La funció s'emmarca dins la programació de la Xarxa d'espectacles infantils i s'adreça a tots els públics, amb una posada en escena que combina teatre, titelles i humor.
La proposta vol oferir una experiència escènica accessible tant per a infants com per a adults, amb un llenguatge proper i visual que facilita la comprensió del relat i del missatge que transmet. L'ús dels titelles i els elements teatrals permet construir un univers narratiu que acompanya l'espectador en una història carregada de simbolisme i reflexió.
Una llegenda indígena com a punt de partida
L'obra parteix d'una llegenda indígena per explicar la història d'una comunitat que veu com el seu territori desapareix a causa de la fam insaciable d'un monstre: el Windigo. Aquesta criatura, que no sap qui és i que només pensa en ell mateix, representa una amenaça constant per a la natura i per als drets col·lectius de la comunitat que habita la terra.
A mesura que el Windigo devora el territori, la destrucció del medi natural i la pèrdua dels drets compartits es fan cada cop més evidents. És en aquest context que emergeix el conflicte central de l'obra, que posa en relleu les conseqüències de l'egoisme i del consum sense límits.
El viatge de la Rigoberta i la seva àvia
Davant aquesta situació, una nena, la Rigoberta, i la seva àvia decideixen emprendre un viatge valent per confrontar la bèstia. El seu objectiu no és només aturar la destrucció, sinó també descobrir l'origen del Windigo i entendre per què actua d'aquesta manera. Aquest camí les porta a qüestionar el món que les envolta i a buscar respostes que permetin recuperar la terra i els drets col·lectius.
El relat posa l'accent en el paper actiu dels infants i en la importància de la transmissió de valors entre generacions. La relació entre la nena i l'àvia esdevé clau per afrontar les dificultats i per demostrar que el coratge i la determinació poden generar canvis reals.
Un clam d'amor a la Terra i als drets humans
Rigoberta i el Windigo es presenta com un clam d'amor a la Terra i una invitació a reflexionar sobre qüestions d'actualitat com el medi ambient, el canvi climàtic, el consum responsable, els drets humans i els drets dels infants. A través de la història i dels personatges, l'espectacle planteja preguntes que interpel·len directament l'espectador i el conviden a repensar les seves accions quotidianes.
L'obra transmet un missatge d'esperança i d'empoderament, recordant que cada petita acció compta i que tothom pot contribuir a canviar el món. Sense renunciar a l'humor ni a la fantasia, la proposta busca generar consciència social i fomentar una mirada crítica i compromesa.
Entrades ja a la venda
Les entrades per a la funció ja són a la venda, amb preus a partir de 6 euros. Es poden adquirir a través del web de Codetickets. L'espectacle forma part de la programació de la Xarxa d'espectacles infantils i ofereix una oportunitat per gaudir de teatre familiar amb contingut i valors al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages.