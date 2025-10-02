El Teatre Conservatori acollirà el concert de cant gutural de Tuvà amb el grup Huun-Huur-Tu

Aquest dissabte 4 d'octubre, a les 8 del vespre, el Teatre Conservatori de Manresa acollirà el concert del grup Huun-Huur-Tu, màxims exponents del cant gutural de Tuvà. L'espectacle, amb sonoritats úniques i elements tradicionals, oferirà una experiència captivadora i plena de mística.
El Khoomei, una tècnica ancestral
El concert posarà en valor el Khoomei, el cant gutural tradicional de Tuvà que es distingeix per la capacitat de fer sonar dues o més notes a la vegada amb una veu profunda i harmònica. El 2009, aquesta expressió musical va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Els referents mundials arriben a Manresa
Huun-Huur-Tu és considerat un dels grups més importants del món en aquesta disciplina. Amb un directe molt cuidat, vestimenta tradicional i instruments propis de la seva terra, els músics recrearan moments de la vida quotidiana del seu poble, on natura i cultura s'entrellacen en una música misteriosa i fascinant.
Entrades disponibles
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 20 euros (18 euros amb Carnet Galliner i per a majors de 65 anys, i 6 euros per a menors de 30 anys). Es poden adquirir a les taquilles del teatre Kursaal o a través de la web del teatre.