El testimoni de Carme Elias sobre l'Alzheimer arriba a Manresa amb «Mentre siguis tu»

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer organitza la projecció gratuïta del film de Claudia Pinto, que narra en primera persona la convivència de l'actriu amb la malaltia

Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 20:56

El pròxim dijous 9 d'octubre, a 2/4 de 8 del vespre, els Multicinemes Bages de Manresa acolliran la projecció de Mentre siguis tu, el documental dirigit per Claudia Pinto i protagonitzat per l'actriu Carme Elias, que relata el seu dia a dia amb l'Alzheimer. L'acte s'emmarca dins dels actes del Dia Mundial de l'Alzheimer i del 25è aniversari de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBBS).

Una mirada íntima i valenta a la convivència amb l'Alzheimer

Mentre siguis tu és una peça cinematogràfica que ha emocionat públic i crítica pel seu retrat sincer i profund de la convivència amb la malaltia. Dirigida per Claudia Pinto, la pel·lícula narra la història real de l'actriu Carme Elias, que comparteix amb sensibilitat i valentia el procés de pèrdua de memòria i identitat que comporta l'Alzheimer.

El documental ha estat nominat a diversos premis, entre els quals destaquen els Premis Goya i els Premis Gaudí -on va ser finalista a millor pel·lícula documental-, i va tenir una destacada participació al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià (SSIFF).

Amb aquesta obra, Elias i Pinto ofereixen un testimoni d'amor, amistat i resistència davant la malaltia, tot convertint el film en un cant a la vida i a la dignitat de les persones que conviuen amb l'Alzheimer i de les seves famílies.

Un acte obert a tothom i amb entrada gratuïta

La projecció de Mentre siguis tu és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els reptes personals i socials que suposa conviure amb aquesta malaltia neurodegenerativa. L'acte, que tindrà lloc als Multicinemes Bages, vol ser també un espai per compartir experiències, reflexions i reconèixer la tasca de les persones cuidadores i de les entitats que treballen per millorar la qualitat de vida dels afectats.

L'activitat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i de Bages Centre, i s'emmarca dins de la programació commemorativa del Dia Mundial de l'Alzheimer 2025. L'AFABBBS, que celebra enguany el seu 25è aniversari, continua treballant per oferir suport emocional, formatiu i terapèutic a les famílies i persones afectades, així com per promoure la investigació i la conscienciació sobre les demències.

25 anys de compromís amb les famílies del Bages

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBBS) ha esdevingut un referent al territori en l'acompanyament a les famílies afectades. Des de la seva creació, l'entitat ha impulsat programes de suport, tallers de memòria, grups d'ajuda mútua i activitats de divulgació per donar visibilitat a la malaltia i lluitar contra l'estigma que encara l'envolta.

Amb aquesta projecció, l'associació vol reivindicar la importància de parlar de l'Alzheimer des d'una mirada humana, propera i respectuosa, posant en valor tant la veu de les persones afectades com la dels seus familiars.

