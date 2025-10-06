El testimoni de Carme Elias sobre l'Alzheimer arriba a Manresa amb «Mentre siguis tu»

El pròxim dijous 9 d'octubre, a 2/4 de 8 del vespre, els Multicinemes Bages de Manresa acolliran la projecció de Mentre siguis tu, el documental dirigit per Claudia Pinto i protagonitzat per l'actriu Carme Elias, que relata el seu dia a dia amb l'Alzheimer. L'acte s'emmarca dins dels actes del Dia Mundial de l'Alzheimer i del 25è aniversari de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBBS).
Una mirada íntima i valenta a la convivència amb l'Alzheimer
Mentre siguis tu és una peça cinematogràfica que ha emocionat públic i crítica pel seu retrat sincer i profund de la convivència amb la malaltia. Dirigida per Claudia Pinto, la pel·lícula narra la història real de l'actriu Carme Elias, que comparteix amb sensibilitat i valentia el procés de pèrdua de memòria i identitat que comporta l'Alzheimer.
El documental ha estat nominat a diversos premis, entre els quals destaquen els Premis Goya i els Premis Gaudí -on va ser finalista a millor pel·lícula documental-, i va tenir una destacada participació al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià (SSIFF).
Amb aquesta obra, Elias i Pinto ofereixen un testimoni d'amor, amistat i resistència davant la malaltia, tot convertint el film en un cant a la vida i a la dignitat de les persones que conviuen amb l'Alzheimer i de les seves famílies.
Un acte obert a tothom i amb entrada gratuïta
La projecció de Mentre siguis tu és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els reptes personals i socials que suposa conviure amb aquesta malaltia neurodegenerativa. L'acte, que tindrà lloc als Multicinemes Bages, vol ser també un espai per compartir experiències, reflexions i reconèixer la tasca de les persones cuidadores i de les entitats que treballen per millorar la qualitat de vida dels afectats.
L'activitat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i de Bages Centre, i s'emmarca dins de la programació commemorativa del Dia Mundial de l'Alzheimer 2025. L'AFABBBS, que celebra enguany el seu 25è aniversari, continua treballant per oferir suport emocional, formatiu i terapèutic a les famílies i persones afectades, així com per promoure la investigació i la conscienciació sobre les demències.
25 anys de compromís amb les famílies del Bages
L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBBS) ha esdevingut un referent al territori en l'acompanyament a les famílies afectades. Des de la seva creació, l'entitat ha impulsat programes de suport, tallers de memòria, grups d'ajuda mútua i activitats de divulgació per donar visibilitat a la malaltia i lluitar contra l'estigma que encara l'envolta.
Amb aquesta projecció, l'associació vol reivindicar la importància de parlar de l'Alzheimer des d'una mirada humana, propera i respectuosa, posant en valor tant la veu de les persones afectades com la dels seus familiars.