Enamorar-se al Bages serà més fàcil a partir de febrer

La recerca de l'amor i de noves amistats torna al Bages lluny de les pantalles. La plataforma catalana citesrapides.cat organitzarà el diumenge 1 de febrer la segona edició del Vermut per a solters i solteres a la Catalunya Central, que se celebrarà al restaurant Mas de la Sala de Sallent, després de l'èxit de la primera convocatòria, que va reunir més de 160 participants el novembre passat.
Una segona edició després de l'èxit inicial
Després de l'alta participació registrada el passat 23 de novembre, la iniciativa torna al cor de la Catalunya Central amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada estable per a persones obertes a l'amistat i a l'amor. El Mas de la Sala de Sallent serà, de nou, l'escenari d'aquesta proposta social que aposta pel contacte directe i la conversa en un ambient distès.
Per facilitar la interacció, l'organització ha obert inscripcions per a tres franges d'edat diferenciades: de 28 a 37 anys, de 36 a 46 i de 46 a 57, amb l'objectiu d'afavorir trobades més afins entre els participants.
Un vermut estructurat per conèixer gent
El Vermut del Cites es divideix en dues parts ben diferenciades. En una primera fase, dinamitzada per l'organització, es creen grups d'unes vuit persones de la mateixa franja d'edat. A través de canvis successius i propostes de temes de conversa, es promou que tots els participants puguin conèixer-se entre ells.
La segona part del vermut és més oberta i relaxada, amb barra oberta de menjar i beguda i música a càrrec d'un DJ, afavorint un ambient informal perquè les converses puguin continuar de manera natural.
Fer connexions en català
Un dels trets distintius del projecte és l'aposta pel català com a llengua vehicular. Un cop finalitzada la trobada, els assistents poden indicar a través de la web quines persones els han cridat l'atenció. Si l'interès és mutu, la plataforma facilita el contacte perquè puguin continuar la relació fora de l'activitat.
Un projecte jove en expansió
Cites Ràpides és una plataforma nascuda al Maresme fa menys de dos anys, impulsada pels germans Pau i Ricard Bartrolí, que han sumat al projecte un ampli equip format majoritàriament pel seu entorn més proper. Actualment organitzen trobades a Barcelona i Girona i es troben en plena expansió arreu del territori català, oberts a noves propostes i col·laboracions.