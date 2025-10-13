Ferran Soler presentarà en primícia a Artés el seu nou àlbum «Solstice» dins la Temporada Estable

La Temporada Estable d'Artés continuarà aquest dissabte 18 d'octubre amb un esdeveniment molt especial: el concert en primícia de Ferran Soler, que presentarà per primera i única vegada abans de la seva publicació oficial el seu nou àlbum Solstice. L'espectacle tindrà lloc a la Sala Dos de Gener a les 8 del vespre i combinarà música, dansa i narració en una proposta escènica plena d'emoció i sensibilitat.
Una estrena exclusiva abans del llançament oficial
El jove cantautor, actor i productor Ferran Soler, nascut a Artés el 2003, torna a casa per compartir amb el públic el seu nou treball Solstice, un projecte que veurà la llum l'estiu del 2026. En aquest concert únic s'interpretaran les 13 cançons del disc, 12 de les quals són inèdites, en un format que només es podrà veure aquesta vegada.
Amb aquesta estrena, Ferran Soler consolida el seu camí artístic i reafirma la seva aposta per una manera de fer música que va més enllà del concert tradicional, incorporant elements teatrals, coreogràfics i narratius que enriqueixen l'experiència escènica.
Una història de transformació personal
El concert explicarà el viatge emocional d'una persona que afronta el final d'una relació amorosa, travessant les fases de la pèrdua, el dol i la redescoberta personal.
Per donar vida a aquesta història, Soler estarà acompanyat de dues ballarines -Lia Gratacòs i Laia Lafuente- i de la narradora Anna Fabrés, que contribuiran a teixir un espectacle intens, poètic i profundament humà.
L'artista descriu Solstice com un treball que "parla de la vida, de l'amor i de la transformació personal", i que busca connectar amb el públic des de la sinceritat i la vulnerabilitat.
Un talent jove amb trajectòria consolidada
Tot i la seva joventut, Ferran Soler ja acumula una trajectòria destacada en el món de la música i el teatre. Des de ben petit, ha viscut amb passió aquests dos àmbits i ha sabut combinar-los en els seus projectes artístics.
Ha publicat cançons pròpies, ha actuat en diversos escenaris del país i ha fet el salt professional al Teatre Nacional de Catalunya, demostrant una gran versatilitat i compromís amb la creació cultural.
Amb Solstice, el músic artesenc fa un pas més en la seva evolució com a cantautor integral, capaç d'unir música, dramatúrgia i posada en escena.
Detalls de l'actuació i venda d'entrades
L'actuació de Ferran Soler tindrà lloc dissabte 18 d'octubre a les 8 del vespre (amb obertura de portes a les 19.45 h) a la Sala Dos de Gener d'Artés. Les entrades es poden adquirir presencialment a la Biblioteca Municipal d'Artés (de 15.30 h a 20 h) o telemàticament al web de Cultura d'Artés a través de la plataforma eAgora, també disponible a Google Play i App Store.
Una aposta per la cultura de proximitat
Després de l'èxit de la proposta Postals presents per a una mare absent, la Temporada Estable d'Artés continua apostant per espectacles de qualitat i per donar espai a creadors locals que treballen amb passió i talent.
El concert de Ferran Soler es presenta com una cita ineludible per als amants de la música i del teatre, i una nova mostra del bon moment cultural que viu Artés, amb una programació que connecta públics, generacions i disciplines artístiques.